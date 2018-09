Emmy 2018: Darren Criss es el mejor actor protagonista de miniserie por 'El asesinato de Gianni Versace'

Era uno de los indiscutibles favoritos en la categoría, pero eso no le quita mérito al joven actor de 31 años, nominado por primera vez, por haber adelantado a pesos pesados con nominación en su categoria como Antonio Banderas, Benedict Cumberbatch o Jeff Daniels. Había sido nominado hace tres años, eso sí, por escribir el tema 'This Time' para el final de 'Glee'.

Ryan Murphy volvió a confiar en Darren Criss para 'El asesinato de Gianni Versace', donde dio vida al complejo papel del asesino en serie auténtico Andrew Cunanan. La serie acumula la mayor cantidad de nominaciones, nada menos que 18, del apartado de serie limitada / TV movie. La carrera de Criss es hasta el momento breve, pero muy variada: no solo ha participado en las dos series mencionadas de Ryan Murphy, sino que ha desarrollado una carrera paralela como cantante solista y ha protagonizado en Broadway el papel de Hedwig en la adaptación musical de 'Hedwig and the Angry Inch'.

Recuerda que seguimos retransmitiendo la gala de los Emmy minuto a minuto.