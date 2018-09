Emmy 2018: Regina King es la mejor actriz protagonista de serie limitada por 'Seven Seconds'

La mayor sorpresa hasta ahora de los Emmy 2018 ha sido la victoria de Regina King en la categoría de mejor actriz protagonista por su trabajo en 'Seven Seconds'. Eso sí, a Netflix no le tembló el pulso a la hora de cancelarla hace ya varios meses, ¿se arrepentirán ahora de su decisión tras la victoria de King? También es cierto que era la única nominación que tenía 'Seven Seconds'...

King ya había sido nominada previamente en tres ocasiones al Emmy, todas ellas por su participación en 'American Crime'. Ya contaba con dos estatuillas como mejor actriz secundaria en serie limitada por su trabajo en dicha serie, pero ahora le va a tocar hacer hueco en su estantería para la tercera.

La actriz se ha impuesto a Jessica Biel ('The sinner'), Laura Dern ('The Tale'), Michelle Dockery ('Godless'), Edie Falco ('Ley y Orden True Crime') y Sarah Paulson ('American Horror Story: Cult'). casi nadie apostaba porque se leyese su nombre cuando se anunciase la ganadora, pero así ha sido.