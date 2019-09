Emmy 2019: Julia Garner es la mejor actriz de reparto de serie dramática por 'Ozark'

La gala de los Emmys 2019 se aproxima a su final y 'Ozark' ha conseguido su primer premio de la noche con el galardón concedido a Julia Garner en la categoría de mejor actriz de reparto en serie dramática.

La de esta noche era la primera nominación de Garner y eso ha impedido que se lleve el gato al agua. Su trabajo en la serie de Netflix es impecable y ha sido justamente recompensado con la preciada estatuilla.

Garner se ha impuesto a Gwendoline Christie ('Juego de Tronos'), Lena Headey ('Juego de Tronos'), Sophie Turner ('Juego de Tronos'), Maisie Williams ('Juego de Tronos') y Fiona Shaw ('This is Us'). Me huelo que la división del voto ha perjudicado a las actrices de 'Juego de Tronos'...

