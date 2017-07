Premios Emmy 2017 | Las mayores sorpresas y olvidos de las nominaciones

Hace apenas unas horas se han anunciado los candidatos a los premios Emmy de 2017. Como es lógico, se ha convertido en el principal tema de charla de esta tarde para los amantes de la ficción audiovisual, ya que ha habido tanto agradables sorpresas entre las candidaturas como comentadas ausencias que en algunos casos seguro que reaparecen cuando los galardones sean entregados el próximo 19 de septiembre.

En Espinof queremos sumarnos a esa charla con una selección de los que consideramos que son tanto los principales olvidos y ausencias como las grandes sorpresas de las nominaciones. Por lo pronto, Rami Malek se ha quedado fuera de la categoría de mejor actor dramática tras llevarse la estatuilla para casa el año pasado, misma suerte que ha tenido Tatiana Maslany, pero en su caso es una ausencia igual de obligada que la de 'Juego de Tronos'.

Los olvidos y las ausencias

Nunca llueve al gusto de todos, eso es algo que hay que tener claro, sobre todo en los Emmys, donde existe una tendencia muy clara a volver a nominar a aquellos que ya lo estuvieron en el pasado. ¿Habría estado bien reconocer a 'The Leftovers' en una temporada final que se ha cansado de recibir halagos? Sin duda, pero estas reapariciones de última hora son toda una rareza en estos premios y esta no ha sido una de esas veces. Ni siquiera Carrie Coon lo ha logrado cuando ella sí es candidata por 'Fargo'.

Lo que sí llama más atención son casos como los de 'Transparent' y 'The Americans' en mejor comedia y mejor drama, y es que las dos estuvieron presentes el año pasado. En el caso de 'Transparent' se ve que simplemente es que hacía falta un hueco para reconocer la aclamada primera temporada de 'Atlanta' -lo raro es que no se sacrifica otra para valorar a 'Insecure'-, pero la cosa es más complicada con 'The Americans', pues ya de por sí quedaban dos huecos libre ante la imposibilidad de nominar este año a 'Juego de Tronos' o 'Downton Abbey'.

Es cierto que ese vacío dejado por 'Juego de Tronos' ya estaba poco menos que asignado a 'Westworld', que además ha liderado el número de nominaciones con 22, mientras que hasta cierto punto se puede ver en 'The Crown' a la sucesora de 'Downton Abbey' para los Emmy. El problema para 'The Americans' ha sido que este año ha sido el más revolucionario que alcanzó a recordar en esa categoría, con hasta cinco novedades siendo nominadas. De hecho, muchos también echarán de menos a 'Mr. Robot' y algunos incluso a 'Homeland'.

Demasiada competencia en serie dramática, tanto es así que también se han quedado fuera 'The Good Fight' o 'The Young Pope' -la competencia ha sido feroz hasta en serie limitada, siendo 'American Crime' la gran damnificada-. También conviene recordar que es raro que los Emmys vuelvan a acordarse de ti tras caerte de las nominaciones, de ahí la ausencia de la temporada final de 'Girls' en el apartado de mejor comedia y también la de 'Orange is the New Black'.

En el lado interpretativo también hay mucha tela que cortar, ¿dónde se han quedado Rami Malek -¡el ganador del año pasado!- y Billy Bob Thornton? ¿Cómo es posible que se hayan olvidado del gran trabajo de Michael McKean en 'Better Call Saul' o el de Ed Harris en 'Westworld'? Tampoco debemos olvidar que estamos ante la primera vez que Claire Danes queda fuera por su trabajo en 'Homeland', y unos cuantos también lamentan que los Emmys sigan ignorando a Rupert Friend o que Mary Elizabeth Winstead se vaya de vacío por 'Fargo'.

Por su parte, 'Stranger Things' ha arrasado, pero Winona Ryder se ha quedado fuera, mismo destino que ha tenido Mandy Moore por su trabajo en 'This is Us'. En el caso de Freddie Highmore y Vera Farmiga y la temporada final de 'Bates Motel' viene a suceder un poco lo mismo a lo que os comentaba antes con respecto a 'Girls' y 'Orange is the New Black'. Si dejas de existir para ellos, tienes que hacer algo especialmente asombroso para volver.

Las sorpresas de las nominaciones

Se esperaban múltiples nominaciones para 'This is Us' y sus actores, pero ver entre los candidatos a Milo Ventimiglia es algo con lo que no contaba la mayoría. Algo similar sucede con 'Stranger Things', pues el tirón de la serie ha sido tal que ha logrado que también se reconozca el trabajo de David Harbour y Shannon Purser, la ya mítica Barb de la serie de Netflix.

Sin embargo, en lo interpretativo ha habido otras sorpresas mucho más llamativas. Cierto que Kate McKinnon ganó el año pasado y se daba por sentada su presencia, pero es que también lo están Leslie Jones y Vanessa Bayer por 'Saturday Night Live'. Buena forma de reconocer un año histórico gracias en parte a sus parodias de Donald Trump a cargo de Alec Baldwin.

Además, empieza a notarse más el amor latente de los votantes hacia 'Baskets', pues ya el año pasado logró una candidatura para Louie Anderson, quien repite este año, pero es que también han conseguido otra para Zack Galifianakis por la segunda temporada de la serie, algo poco usual. Tampoco se esperaba la presencia de Pamela Adlon en la categoría de mejor actriz de comedia, pero al menos así se "premia" de alguna forma a 'Better Things'.

Por lo demás, me gustaría volver a incidir en que cinco nuevas aspirantes en la categoría de mejor serie dramática es un hito histórico que tardará en volver a repetirse y que a partir de ahí se explican otras sorpresas, algunas ya comentadas, mientras que otras, como las de Ann Dowd y Samira Wiley por 'The Handmaid's Tale', se deben a ello.