"Es bueno que la gente aplauda en el cine". En Marvel creen que 'Spider-Man: No Way Home' merece una oportunidad en los Óscar y la comparan con 'El retorno del Rey'

Después de pulverizar récords de taquilla, de atraer a las salas de cine a cantidades ingentes de espectadores y de poner las redes sociales patas arriba antes, durante y después de su estreno, estaría más que justificado calificar 'Spider-Man: No Way Home' con la etiqueta de "fenómeno". Pero las aspiraciones de Kevin Feige van mucho más allá del éxito comercial.

Balanceándose hacia los Óscar

Después de que trascendiese que desde Sony tienen intención de impulsar la nueva aventura del Hombre Araña de Tom Holland en la carrera hacia los Óscar 2022, el señor Feige ha manifestado en una entrevista con The Hollywood Reporter su esperanza de que los miembros de la Academia "piensen en el arte que encierra una narrativa que conecta con un amplio espectro de personas a un nivel muy emocional".

Pero eso no es todo, porque el presidente de Marvel Studios no ha dudado en tirar de comparativas para defender su opinión, poniendo 'No Way Home' al mismo nivel de la maravillosa 'El Señor de los Anillos: El retorno del Rey', que se llevó la friolera de once estatuillas en 2004.

"Es bueno que la gente se levante y aplauda en el cine. Es bueno que la gente se seque las lágrimas porque están pensando en sus últimos 20 años como espectadores y en lo que han significado para ellos. Eso, para mí, es algo muy bueno; el tipo de cosas para las que, en su día, se fundó la Academia con la intención de darlas reconocimiento. Del mismo modo que 'El retorno del Rey' fue una especie de celebración y culminación de todo el trabajo increíble que se había hecho en esa trilogía, esta es una celebración tanto de nuestra trilogía de 'Homecoming' como de las cinco encarnaciones previas de 'Spider-Man'".

Si habéis visto o leído mi crítica de 'Spider-Man: No Way Home' probablemente intuiréis que las palabras de Kevin Feige me parecen un tanto exageradas y confirman lo acertado del dicho que reza que "las comparaciones son odiosas".

¿Hay espacio para las superproducciones y los grandes taquillazos en las temporadas de premios? Sin duda, debería haberlo. Pero si 'Mad Max: Furia en la carretera' no rascó ninguno de los premios gordos en 2016, dudo mucho que 'No Way Home' alcance esa meta el año que viene; y en las categorías técnicas, teniendo a 'Dune' enfrente, la cosa no parece demasiado halagüeña.