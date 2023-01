"Es un crimen". Los fans de 'The Batman' se indignan con los Óscar y exigen más nominaciones para la película de DC

Las nominaciones a los Premios Óscar de 2023 nos han dejado una lista de candidaturas liderada por 'Todo a la vez en todas partes', pero hay multitud de películas que aspira a uno o más galardones. En esa situación se encuentra 'The Batman', pero los fans de la película de DC se han indignado, ya que consideran que merecía un mayor número de nominaciones.

La película dirigida por Matt Reeves ha conseguido tres nominaciones -mejor sonido, mejores efectos visuales y mejor maquillaje-, más de lo que la mayoría de cintas de superhéroes ha conseguido a lo largo de los años. Sin embargo, son muchos los seguidores de 'The Batman' que consideran que la Academia de Hollywood se ha quedado corta.

Las otras dos nominaciones que merecía

Eso sí, su indignación no está unida al hecho de que se haya quedado fuera de la categoría de mejor película -ahí solamente una minoría se ha quejado-, algo bastante comprensible pese a la presencia de 'Avatar: El sentido del agua' o 'Top Gun: Maverick', pues tienen bastante claro cuáles eran las otras dos candidaturas que merecía 'The Batman': mejor fotografía y mejor banda sonora.

Lo curioso es que 'The Batman' no podía conseguir nominación hoy en banda sonora porque la música de Michael Giacchino ni siquiera pasó una primera selección para reducir el número de posibles candidatas. Ni siquiera eso ha sido suficiente para que varias personas hayan dejado de destacarlo:

the batman not nominated for cinematography is a crime pic.twitter.com/OWeg5234o1 — giulia (@waynekowski) January 24, 2023

I’m sorry but The Batman deserved a nomination for Best Cinematography and Best Score as well pic.twitter.com/ZfaDFFw4Rq — sabrina 🦇 (@nightwaynes) January 24, 2023

the batman snubbed for original score and cinematographypic.twitter.com/zPSJqjOQNQ — niamh (@rtwoshetwo) January 24, 2023

THE BATMAN was completely snubbed from this category. Greig Fraser deserved back to back noms with this & DUNE.



Also, no noms for AVATAR, TOP GUN, or BABYLON. https://t.co/XmIK71a8Rq — Jesabel (@JesabelRaay) January 24, 2023

The Batman was not nominated for best cinematography and best score......dammit pic.twitter.com/MwktD9gehY — gus 🦇 (@Guslivesagain) January 24, 2023

The Batman deserved a nomination for Best Cinematography 🥺❤️ pic.twitter.com/XZzbVodd8d — Rocky Bhai (@RockybhaiOffcl) January 24, 2023

Veremos si 'The Batman' consigue finalmente llevarse algún Óscar, pero por ahora ni siquiera es la cinta de superhéroes que aspiran a un mayor número de estatuillas este año. Ese honor ha recaído en 'Black Panther: Wakanda Forever', pues la película de Marvel aspira a hacerse con cinco premios.

