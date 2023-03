Michelle Yeoh incumple las reglas de la Academia en Instagram al hacer de menos a otra candidata y sus posibilidades de ganar el Óscar peligran

Los Óscar de 2023 no van a parar hasta descalificar a alguien. Si ya lo intentaron con la fabulosa interpretación de Andrea Riseborough en 'To Leslie' (sin conseguirlo), ahora es el turno de Michelle Yeoh por un post en Instagram que fue borrado casi inmediatamente después de subirlo pero que puede haber incumplido las normas básicas de la Academia. Vamos a ver qué es exactamente lo que ha pasado.

Todo, a la vez, en un post

Resulta que Yeoh, nominada por 'Todo, a la vez, en todas partes', posteó (o más bien su equipo de redes) por partes un artículo de Vogue titulado 'Han pasado dos décadas desde que tuvimos una ganadora a mejor actriz que no fuera blanca. ¿Cambiará esto en 2023?'. El problema no es el post en sí, sino una de las partes en las que dice lo siguiente.

Los detractores dirían que Blanchett es la actuación más fuerte - la veterana actriz es, indisputablemente, increíble como la prolífica directora Lydia Tár- pero hay que apuntar que ya tiene dos Oscar. Un tercero quizá confirmaría su estatus como titán de la industria, pero, considerando su increíble y expansivo trabajo, ¿necesitamos más confirmación? Mientras tanto, para Yeoh, un Oscar le cambiaría la vida: su nombre siempre estaría precedido por la frase "Ganadora de un Premio de la Academia", y daría como resultado mejores papeles, después de una década criminalmente infrautilizada en Hollywood.

El post salió unas pocas horas antes de que se cerrara el periodo de votación para la Academia... Y el error está señalado en las reglas para la campaña: "Cualquier táctica que hable de 'la competencia' por nombre o títulos está expresamente prohibida". Cierto, Yeoh no escribió esas palabras, pero compartirlas no deja de ser una táctica. Algo parecido, y también con Cate Blanchett, es lo que hizo la cuenta oficial de 'To Leslie', poniendo una cita del Chicago Sun-Times, algo que los académicos aún tienen que revisar.

A solo cuatro días y medio de la gala, nadie esperaba que la polémica y el drama llegaran de esta manera, y aunque probablemente todo quede en un par de bromas de Jimmy Kimmel al inicio de la gala, lo cierto es que el día para el equipo de promoción de Yeoh no lo debió tener fácil ese día en absoluto en ningún multiverso.