Óscar 2023: la revolución indie, ninguneos incomprensibles a directores y otras grandes sorpresas y decepciones de las nominaciones a los premios de Hollywood

Un año más, la temporada de premios enfila su recta final después de que la HFPA entregase unos anodinos Globos de Oro y, lo que es más importante, tras el anuncio de las nominaciones a la 95ª ceremonia de entrega de los Óscar; una lista de candidaturas que, por norma general, nunca suele agradar a todo el mundo, pero que este año ha dejado al colectivo cinéfilo algo más estupefacto que de costumbre.

No cabe duda de que el curso cinematográfico 2022 nos ha dejado una cosecha realmente espectacular, lo cual, sumado a las peculiares decisiones de los miembros de la Academia de Hollywood, se ha traducido en una ristra de ausencias, ninguneos incomprensibles y sorpresas varias —para bien y para mal— que os invito a repasar a continuación.

Un poco de pasta... ¿basta?

Un simple vistazo por encima a los candidatos a alzarse con el Óscar en la gala del próximo 13 de marzo hace que, casi de forma automática, dos nombres propios aparezcan en mi cerebro. Estos no son otros que los de James Cameron y Joseph Kosinski, responsables de 'Avatar: El sentido del agua' y 'Top Gun: Maverick', las dos cintas más taquilleras de 2022 cuyos máximos responsables se han quedado sin una nominación en la categoría de mejor dirección.

Huelga decir que el éxito comercial de un largometraje no justifica en absoluto el reconocimiento de la academia, pero en el caso de Cameron y Kosinski, sus logros a nivel cinematográfico son más que evidentes y suficientes para haber estado entre los nominados. Por supuesto, no termino de ver hueco para Colin Trevorrow, Sam Raimi y Ryan Coogler —tres de los cineastas que más recaudaron el año pasado—, aunque no hubiese desentonado lo más mínimo ver a Matt Reeves en la lista.

¿Qué pasa con 'The Batman'?

Ya que hablamos de Reeves, es de rigor detenerse por un momento en la que, bajo mi punto de vista, es una de las grandes injusticias de la lista de nominaciones, y esta no es otra que la pobre acogida de 'The Batman' por parte de unos académicos que sólo la han hecho optar a los Óscar al mejor maquillaje y peluquería, el mejor sonido y los mejores efectos visuales, desatando la ira del fandom en redes sociales.

No hubiese sido descabellado haber visto la fantástica aventura del Hombre murciélago competir en categorías como montaje, música —tremendo el trabajo de Giacchino—, diseño de producción y, sobre todo, dirección de fotografía, departamento en el que Greig Fraser ha vuelto a brillar después de deslumbrar a medio mundo —y levantar el Óscar— con su descomunal trabajo en 'Dune'.

Telita con la foto...

Los que nos leéis habitualmente, probablemente seáis conocedores de mi particular obsesión con la dirección de fotografía, y este año no puedo menos que sorprenderme por las grandísimas —gigantescas— ausencias entre los DOP nominados, empezando por el mencionado Greig Fraser, cuyo trabajo en 'The Batman' ha sido incluido entre los candidatos a hacerse con el premio de la ASC —el sindicato de directores de fotografía—.

Otro de los olvidados que sí han sido reconocidos por la ASC ha sido Claudio Miranda, responsable de la fotografía de 'Top Gun: Maverick'; una producción titánica a nivel técnico y logístico que, sin duda, se ha traducido en uno de los espectáculos más memorables que han pasado por la gran pantalla en los últimos años —verla en IMAX es una experiencia inolvidable—.

Pero esto no es todo, porque en el tintero también se han quedado nombres como los de Russell Carpenter, que ha revolucionario la dirección de fotografía subacuática con 'Avatar: El sentido del agua'; Hoyte Van Hoytema, que ha marcado un antes y un después en la fotografía nocturna —durante el día, eso sí— con su impresionante 'Nop'; Chase Irvin, cuya 'Blonde' es uno de los títulos más estimulantes a nivel visual; o Mathias Boucard, responsable de una 'Atenea' que ha pasado injustamente sin pena ni gloria.

Lo de Park

Tampoco hubiese desentonado lo más mínimo la inclusión de Kim Ji-yong entre los nominados a la mejor dirección de fotografía como reconocimiento a su espléndida labor en una 'Decision to Leave' indudablemente merecedora de un buen número de elogios pero absurdamente ignorada por la Academia —se ve que cumplieron un cupo surcoreano con 'Parásitos'—.

Lo último el maestro Park Chan-wook no ha tenido un solo hueco en la lista de nominaciones, pudiendo haber rascado alguna candidatura sin ningún tipo de problema en categorías como mejor película internacional, mejor dirección e, incluso, mejor película. Una de las ausencias más decepcionantes del panorama no angloparlante —como tener a 'RRR' únicamente optando al Óscar a la mejor canción—.

Los dos grandes ninguneos

No es necesario remarcar que las opiniones vertidas en este texto son fruto de gustos y preferencias personales, pero creo que es difícil no estar de acuerdo en que 'Babylon' merecía mucho más que esas tres tristes nominaciones —merecidísimas, eso sí— al mejor diseño de producción, el mejor vestuario y la mejor música —que debería llevarse, todo sea dicho—. La cinta de Damien Chazelle merecía mucho más, incluyendo candidaturas a la mejor dirección de fotografía, el mejor montaje y, por qué no, alguno de los premios gordos de la noche.

Pero el caso de 'Babylon' es pecata minuta si lo comparamos con el gran ninguneo de la selección. Me estoy refiriendo a 'El menú', la fantástica película de Mark Mylod que se ha ido completamente de vacío tras recibir dos justas nominaciones a los Globos de Oro para las dos estrellas de la función Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes, y que podría haber figurado en categorías de guión y, por qué no, dirección o montaje.

No todo es quejarse

Antes de encarrilar el carpetazo a esta pataleta, voy a sacar mi lado optimista y a celebrar algunas gratas sorpresas que nos deja esta previa a los Óscar 2023 comenzando por el triunfo de 'Todo a la vez en todas partes', que ha coronado el top de nominaciones con la friolera de 11 nominaciones —incluyendo las de Michelle Yeoh y Ke Huy Quan—. Junto a ella, cabe destacar el sorpresón que ha dado 'Sin novedad en el frente' con sus 9 candidaturas.

Además, no puedo pasar por alto el éxito de 'Almas en pena de Inisherin' —uno de los grandes filmes del año— y, especialmente, la nominación a Ana de Armas como mejor actriz principal por su complicadísimo papel como Marilyn Monroe en una 'Blonde' que bien podría incorporarse al listado de los ninguneos más incomprensibles.

El premio gordo

En lo que respecta al premio a la mejor película, no cabe duda de que la Academia ha optado por jugar a lo seguro y dejar poco —poquísimo— espacio para la sorpresa, a excepción de una 'El triángulo de la tristeza' que, inesperadamente, hace triplete al optar también a la mejor dirección y el mejor guión original. No obstante, ha faltado un poco de riesgo y la presencia de títulos como 'Babylon', 'Atenea', 'La ballena' o 'Aftersun'.

El absurdo de la distribución de nominadas

Y, para terminar, no puedo menos que señalar al absurdo de algunas estrategias de distribución en pleno 2023. En la era de la inmediatez y la hiperconexión, títulos nominados como 'Los fabelman' de Steven Spielberg, 'Almas en pena de Inisherin' de Martin McDonagh o 'El triángulo de la tristeza' de Ruben Ostlund —por poner unos pocos ejemplos— continúan inéditos en nuestro país, estando accesibles por "vías alternativas" debido al tremendo retraso respecto a sus estrenos originales.

Creo que va siendo hora de replantearse si eso de prorrogar los lanzamientos de títulos oscarizables hasta pocas semanas antes de la entrega de premios continúa siendo una estrategia lo suficientemente beneficiosa hoy día. Desde luego, una ojeada a FilmTwitter ya nos deja entrever que hay una enorme cantidad de cinéfilos de pro con opiniones más que argumentadas sobre los méritos de cintas como las mencionadas. Curioso, cuando menos.