Los Premios Óscar 2021 se retrasan: la ceremonia de entrega pasará al mes de abril para "dar flexibilidad" a los cineastas

Aunque no podamos más que celebrar la reapertura progresiva de las salas de cine tras más de dos meses de clausura debido al coronavirus, es inevitable mostrar preocupación por los efectos que la pandemia está teniendo sobre la industria cinematográfica. Producciones paralizadas, grandes estrenos aplazados, festivales cancelados o derivados al formato online...

La lista de afectados por la COVID-19 dentro del medio se antoja interminable, y los últimos en tomar medidas para adaptarse a las circunstancias han sido los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas norteamericana, quienes han decidido retrasar la 93ª ceremonia de entrega de los Premios Óscar hasta el día 21 de abril de 2021.

- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k