Vuelta al cine: qué salas abren, con qué medidas y cuáles son las primeras películas que llegan a la cartelera en junio

Parecía que este momento no iba a llegar nunca, pero hoy, 8 de junio de 2020, los cines españoles comienzan su desescalada particular. Llevamos más de dos meses sin poder disfrutar de un largometraje en pantalla grande debido a las estrictas medidas para frenar la COVID-19, pero a partir de este lunes, los espectadores de varias localidades del territorio nacional volverán a poblar algunos patios de butacas.

La compañía en abrir la veda de la reapertura de salas ha sido Cinesa, que retomará la actividad "por fases" este mismo día 8, comenzando con tres de sus recintos: Cinesa As Cancelas en Santiago de Compostela, Cinesa Puerto Venecia en Zaragoza y Cinesa LUXE Bonaire en Valencia.

Siguiendo la estela de Cinesa, la cadena Yelmo Cines será la próxima en arrancar de nuevo sus proyectores. Lo hará el próximo viernes 12 de junio en once cines repartidos en seis localidades: Yelmo Premium Artea y Yelmo Megapark en Vizcaya, Yelmo Premium Lagoh en Sevilla, Yelmo Área Sur y Yelmo Premium Puerta de Europa en Cádiz, Yelmo Vecindario, Yelmo Las Arenas y Yelmo Premium Alisios en Gran Canaria, Yelmo Fuerteventura en Fuerteventura, y Yelmo Meridiano y Cine Yelmo Orotava en Tenerife.

Las medidas de seguridad

Por supuesto, las medidas sanitarias y de seguridad serán fundamentales para reabrir las salas y hacer sentir al público lo más cómodo posible con la experiencia. Desde Cinesa han informado que tendrán un control estricto del aforo durante las proyecciones, limitando el número de entradas vendidas por pase y asegurando la distancia de seguridad entre asistentes; además, se han escalonado los horarios de inicio de sesión para reducir las colas y asegurar el distanciamiento social.

En las salas de Yelmo se adoptarán medidas similares, que incluirán, al igual que en Cinesa, la desinfección y limpieza regular de los recintos, la instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico y el fomento de compras de entradas y productos vía online o a través de una aplicación móvil.

La cartelera en la reapertura

Llegados a este punto, la siguiente cuestión esencial es conocer qué oferta tendrán en cartel las diferentes salas que vuelvan a subir la persiana. Si tenemos en cuenta que hasta el día 23 de junio no se esperan largometrajes de estreno —encabezados por 'Personal Assistant' de Universal—, es obvio esperar cine de reestreno de los últimos meses, y alguna que otra sorpresa de años anteriores.

Mientras que Yelmo no ha dado información sobre su plan de proyecciones, en Cinesa han aportado un buen número de títulos con los que retomarán su actividad. Estos incluyen filmes recientes como 'Onward', 'Joker', 'Géminis', 'Aves de Presa', 'Bad Boys for Life' o la magnífica 'Parásitos', y cintas de años anteriores de la talla de la primera entrega de 'Expediente Warren', las obras de Christopher Nolan 'Interstellar' y 'Origen', o clásicos ochenteros como 'Los Cazafantasmas' y 'Los Goonies'.

A través de la web de Cinesa puede verse su catálogo de reapertura al completo.

Vuelve Phenomena Experience

Puede que la noticia que hemos recibido con mayor entusiasmo los aficionados al séptimo arte de la Ciudad Condal haya sido la vuelta al ruedo del Phenomena Experience; probablemente, la sala mejor equipada ya no sólo de Barcelona, sino del territorio nacional.

El viernes 19 de junio, Phenomena volverá con una de sus mejores bazas: una nueva proyección de 'Mad Max: Furia en la carretera' con un atronador sonido Dolby Atmos. Al clásico moderno de George Miller, le seguirá el maravilloso musical de Damien Chazelle 'La La Land', cerrando un primer día de proyecciones post confinamiento.

De cara a las siguientes semanas, Phenomena ha anunciado que proyectarán la trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan —'Batman Begins' será en 35mm—, el bombazo sci-fi 'Under the Skin' y el Final Cut de 'Apocalypse Now' en 4K y Dolby Atmos —estas dos últimas en el mes de julio—. Así se vuelve al cine.