Carpetazo a los Óscar 2020: los premios de Hollywood necesitan una reinvención urgente

Los Óscar llevan años oliendo a cerrado, pero la ceremonia de este año tiene ese inconfundible aroma a naftalina especialmente acentuado... porque se han esforzado en camuflarlo. El triunfo de una producción relativamente atíipica como 'Parásitos' no oculta que los Óscar son una celebración de la industria del cine que se ha quedado vieja salvo para los cinéfilos de la vieja guardia, y los mínimos históricos de audiencia son buena prueba de ello.

Hablamos de todo esto y de mucho más en 'Old Man Yells at Cloud', nuestra serie de vídeos más impertinentes. Aquí relativizamos el golpe en la mesa (merecido, pero relativizable) de Bong Jong Hoo, le hacemos burla a la interpretación más cutre del año y aplaudimos la buena voluntad de actores y actrices con discursos reivindicativos, pero que no van a ningún sitio precisamente en una gala tan conservadora como esta.

Óscar 2020: se busca renovación

Y no presentamos soluciones a esta debacle porque el problema no es una ceremonia especialmente larga y soporífera, sino el propio concepto de los Óscar. En este vídeo nos retrotraemos a premios que parecieron sentar un precedente, como 'El silencio de los corderos' o 'Trigre y dragón', y que quedaron como fenómenos aislados, como posiblemente quede Parásitos.

O quizás nos equivoquemos, y estemos ante un paso adelante que convertirá los Óscar, a partir del año que viene, en una ceremonia que abrirá sus puertas a un cine renovador, independiente, diferente e internacional, ¿eh? Nah...