"Es un shock y una sorpresa. Debería ir todos los años". Jared Leto y Jane Campion critican el desaire de los Óscar a Lady Gaga por 'La casa Gucci'

No es el año de 'La casa Gucci'. La película de Ridley Scott está nominada a Mejor Maquillaje y Peluquería en la 94ª edición de los Premios Óscar de la Academia, pero quedó fuera de todas las categorías de actuación, incluso después de obtener nominaciones en los BAFTA y los Premios SAG para Lady Gaga y su papel secundario. Ahora, su compañero Jared Leto y la directora Jane Campion han reaccionado.

Gaga también fue nominada a un Globo de Oro y ganó el premio NYFCC a la Mejor Actriz, pero ahora, Leto ha roto su silencio sobre el desaire de los Oscar, hablando de la no nominación de Gaga en una historia de portada de Variety.

" Fue shock y una sorpresa. Es más, creo que debería recibir una invitación para todos los Óscar, solo para tenerla allí. Es una artista increíble que hace un trabajo tan valiente. Debería ser celebrada por todo en mi opinión”.

Estas declaraciones se suman a las de Jane Campion, la directora de 'El poder del perro' (The Power of the Dog, 2022), cuya película encabeza los Oscar 2022 con 12 nominaciones, que ya habló previamente sobre el desaire a Gaga en una entrevista a The Hollywood Reporter.

“Una de los actrices que pensé que entraría en la categoría de interpretación principal, y que me extrañó que no estuviera allí fue Lady Gaga. Me pareció que estuvo extraordinaria”.

Gaga fue nominada en la categoría de Mejor Actriz en 2019 por 'A nacido una estrella' de Bradley Cooper y ganó un Óscar ese mismo año a la Mejor Canción Original por la exitosa balada de la película, 'Shallow'. Este año, de todas formas, presentará en el Dolby en la gala de los 94º Premios de la Academia, que se llevarán a cabo el domingo 27 de marzo.