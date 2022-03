BAFTA 2022: 'Dune' arrasa en los premios británicos pero 'El poder del perro' se hace con los galardones a Mejor película y Mejor dirección

Este domingo se ha celebrado la entrega de los BAFTA, los premios que otorga la Academia Británica de Cine y Televisión. La lista de nominados estaba dominada por 'El poder del perro' y 'Belfast', pero finalmente el western de Jane Campion se ha llevado a casa los dos galardones más grandes de la noche.

Reafirmando a los favoritos para los Óscar

La gala de los BAFTA se celebró en Londres, este año de manera presencial y dejando atrás el formato online de 2021. La 'Dune' de Denis Villeneuve llevaba a sus espaldas once nominaciones y ha conseguido hacerse con cinco de ellos en las categorías técnicas: banda sonora, fotografía, diseño de producción, efectos visuales y sonido.

Sin embargo, los dos premios más grandes de la ceremonia han sido para 'El poder del perro', que ha conseguido hacerse con los galardones a Mejor película y Mejor dirección. Benedict Cumberbatch recogió el premio de Jane Campion, ya que la directora había asistido a los premios del Sindicato de Directores de Hollywood la noche anterior y no pudo compaginar ambas ceremonias.

Cumberbatch se fue de vacío, ya que el premio a Mejor actor fue para Will Smith por su retrato de Richard Williams en 'El método Williams' y dándole cada vez más papeletas para repetir en los Óscar. El galardón a Mejor actriz fue para Joanna Scanlan por su papel de en el drama británico 'After Love'.

Ariana Debose también se hizo con el premio a Mejor actriz de reparto, de nuevo desmarcándose como favorita a los Óscar con su papel en la nueva 'West Side Story', y Troy Kotsur hace historia con el premio a Mejor actor de reparto con su interpretación en 'CODA'.

'Belfast' también era una de las grandes nominadas de la noche y finalmente Kenneth Branagh se llevó a casa el premio a Mejor película británica. Aunque el cine español estaba representado en los premios británicos, finalmente 'Madres Paralelas' no logró imponerse y 'Drive My Car' se hizo con el premio a la Mejor película de habla no inglesa.

Además de llevar el BAFTA bajo el brazo, 'El poder del perro' también ganó ayer el premio a Mejor película y Mejor dirección en los Critics Choice Awards de Estados Unidos y el gran premio de dirección del Sindicato de Directores para Campion, con lo que cada vez más se desmarca en la carrera a los Óscars y se posiciona como favorita para la inminente entrega de premios.