BAFTA 2022: 'Dune', 'El poder del perro' y 'Belfast' lideran una lista de nominados que incluye a 'Madres paralelas' entre las mejores películas del año

Ya se han revelado los nominados a los BAFTA, los premios concedidos por la Academia Británica de Cine y Televisión. Algunos de los grandes nominados se podían ir previendo con la temporada de premios que estamos teniendo, con 'El poder del perro' ('The Power of the Dog') y 'Belfast' dominando la lista de posibles galardonados, aunque la gran sorpresa ha sido 'Dune', que acumula el mayor número de nominaciones.

Las nominaciones deben fluir

Siendo unos premios británicos, y teniendo en cuenta la taquilla de más de 130 millones de dólares que lleva a sus espaldas 'Sin tiempo para morir' ('No Time to Die'), la protagonista entre los nominados ha sido 'Dune'. La película de Denis Villeneuve ha conseguido un total de once nominaciones, muchos de ellos en las categorías más técnicas.

'El poder del perro', el western de Jane Campion para Netflix se ha hecho con ocho nominaciones, y 'Belfast' de Kenneth Branagh le sigue de cerca con seis. Las siguientes más nominadas han sido 'Sin tiempo para morir', 'Licorice Pizza' y el reboot de 'West Side Story' de Steven Spielberg, todas ellas con cinco nominaciones.

El cine español también estará representado los premios británicos con 'Madres paralelas' de Pedro Almodóvar optando a Mejor película de lengua no inglesa. Todavía tendremos que esperar un poco más para ver si el director manchego se lleva el BAFTA a casa, ya que la entrega de premios se celebrará el próximo 13 de marzo.

Los nominados de la noche

MEJOR PELÍCULA

'Belfast'

'No mires arriba'

'Dune'

'Licorice Pizza'

'El poder del perro'

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

'Sin tiempo para morir'

'Cyrano'

'La casa Gucci' ('House of Gucci')

'Después del amor' ('After Love')

'Ali & Ava'

'Hierve' ('Boiling Point')

'Todos hablan de Jamie' ('Everybody?s Talking About Jamie')

'Última noche en el Soho' ('Last Night in Soho')

'Passing'

MEJOR DIRECTOR, GUIONISTA O PRODUCTOR BRITÁNICO NOVEL

Aleem Khan, por 'Después del amor'

James Cummings y Hester Ruoff por 'Hierve'

Jaymes Samuel por 'Más dura será la caída' ('The Harder They Fall')

Posy Dixon y Liv Proctor por 'Keyboard Fantasies'

Rebecca Hall por 'Passing'

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

'Drive My Car'

'Fue la mano de Dios' ('È stata la mano di Dio')

'Madres paralelas'

'Petite Maman'

'La peor persona del mundo' ('Verdens verste menneske')

MEJOR DOCUMENTAL

'Becoming Cousteau'

'Cow'

'Flee'

'The Rescue'

'Summer of Soul (?O, Cuando la Revolución No Pudo Ser Televisada'

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Encanto'

'Flee'

'Luca'

'Los Mitchell contra las máquinas' ('The Mitchells Vs the Machines')

MEJOR DIRECTOR

Aleem Khan, por 'Después del amor'

Ryûsuke Hamaguchi, por 'Drive My Car'

Audrey Diwan, por 'Happening'

Paul Thomas Anderson, por 'Licorice Pizza'

Jane Campion, por 'El poder del perro'

Julia Ducournau, por 'Titane'

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

'Being the Ricardos'

'Belfast'

'No mires arriba'

'King Richard'

'Licorice Pizza'

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

'Dune'

'Drive My Car'

'Coda'

'El poder del perro'

'La hija oscura' ('The Lost Daughter')

MEJOR ACTRIZ

Lady Gaga, por 'La casa Gucci'

Alana Haim, por 'Licorice Pizza'

Emilia Jones, por 'Coda'

Renate Reinsve, por 'La peor persona del mundo'

Joanna Scanlan, por 'Después del amor'

Tessa Thompson, por 'Passing'

MEJOR ACTOR

Adeel Akhtar, por 'Ali & Ava'

Mahershala Ali, por 'El canto del cisce'

Benedict Cumberbatch, por 'El poder del perro'

Leonardo DiCaprio, por 'No mires arriba'

Stephen Graham, por 'Hierve'

Will Smith, por 'King Richard'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Caitríona Balfe, por 'Belfast'

Jessie Buckley, por 'La hija oscura'

Ariana Debose, por 'West Side Story'

Ann Dowd, por 'Mass'

Aunjanue Ellis, por 'King Richard'

Ruth Negga, por 'Passing'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mike Faist, por 'West Side Story'

Ciarán Hinds, por 'Belfast'

Troy Kotsur, por 'Coda'

Woody Norman, por 'C?mon C?mon'

Jesse Plemons, por 'El poder del perro'

Kodi Smit-McPhee, por 'El poder del perro'

MEJOR BANDA SONORA

'Being the Ricardos'

'No mires arriba'

'Dune'

'La crónica francesa' ('The French Dispatch')

'El poder del perro'

MEJOR CASTING

'Hierve'

'Dune'

'Fue la mano de Dios'

'King Richard'

'West Side Story'

MEJOR FOTOGRAFÍA

'Dune'

'El callejón de las almas perdidas' ('Nightmare Alley')

'Sin tiempo para morir'

'El poder del perro'

'The Tragedy of Macbeth'

MEJOR MONTAJE

'Belfast'

'Dune'

'Licorice Pizza'

'Sin tiempo para morir'

'Summer of Soul (?O, Cuando la Revolución No Pudo Ser Televisada)'

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'Cyrano'

'Dune'

'La crónica francesa'

'El callejón de las almas perdidas'

'West Side Story'

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

'Cruella'

'Cyrano'

'Dune'

'La crónica francesa'

'El callejón de las almas perdidas'

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'Cruella'

'Cyrano'

'Dune'

'Los ojos de Tammy Faye' ('The Eyes of Tammy Faye')

'La casa Gucci'

MEJOR SONIDO

'Dune'

'Última noche en el Soho'

'Sin tiempo para morir'

'Un lugar tranquilo 2' ('A Quiet Place Part II')

'West Side Story'

MEJORES EFECTOS VISUALES

'Dune'

'Free Guy'

'Cazafantasmas: Más allá' ('Ghostbusters: Afterlife')

'Matrix Resurrections'

'Sin tiempo para morir'

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN BRITÁNICO

'Affairs of the Art'

'Do Not Feed the Pigeons'

'Night of the Living Dread'

MEJOR CORTO BRITÁNICO

'The Black Cop'

'Femme'

'The Palace'

'Stuffed'

'Three Meetings of the Extraordinary Committee'

PREMIO ORANGE A LA ESTRELLA EMERGENTE