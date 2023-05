Ni Fallon, ni Kimmel ni Colbert. La huelga de guionistas de EEUU solo lleva pocas horas y ya se ha cobrado a sus primeras víctimas: los late-night shows

Finalmente no ha habido acuerdo en la industria del cine y la televisión estadounidense y la WGA, el sindicato de guionistas del país ha iniciado finalmente una huelga por todo el país, efectiva desde esta pasada medianoche (tanto en hora de la costa Este como de la Oeste).

La huelga, respaldada por la práctica totalidad del gremio, se produce después de semanas de negociaciones con las grandes productoras, entre ellas Netflix, Warner Bros, Disney, Apple, Paramount, Amazon y Sony. Es la primera vez en quince años que se produce una cosa así, duró 100 días y paralizó la industria todo ese tiempo.

Refritos de lates

Y una de las primeras "víctimas" de esta huelga es que, con efecto inmediato no, se producirán ninguno de los late shows diarios estadounidenses. Es decir, esta noche no habrá entregas nuevas ni de 'The Late Show with Stephen Colbert', 'Jimmy Kimmel Live!', 'The Tonight Show with Jimmy Fallon', 'The Late Night with Seth Meyers' ni 'The Daily Show'.

Tampoco se esperan nuevas entregas de otros talk shows de carácter semanal como 'Last Week Tonight with John Oliver', 'Real Time with Bill Maher' o el programa de sketches por excelencia 'Saturday Night Live'. Todo dependerá, también, de lo que dure la huelga claro.

Según informa Deadline, esta decisión ha sido tomada con conocimiento entre los propios presentadores y los showrunners de los distintos programas, quienes estarán viendo cómo evoluciona el tema y (como pasó en 2007/2008) habría posibilidad de volver en unas semanas (en aquella ocasión fueron dos meses) pero sin guionistas para evitar, también, la pérdida de trabajo del resto del equipo. Según fuentes del entorno:

«He estado y continúo hablando con los otros programas para ver qué tienen en mente. Tenemos que apoyar a los guionistas, que son increíbles. Dicho esto, el resto del equipo es increíble y no quiero ver a nadie perder su trabajo o una nómina. ¿Cuál es el escenario ideal aquí? Averiguar eso no es fácil.»

En Espinof | Todas las películas de SNL, de peor a mejor