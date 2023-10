Qué fue de Kristian Pielhoff, el mítico presentador de 'Bricomanía' que le dedicó 26 años de su vida antes de abandonar la TV

Son muchos los presentadores que dejaron su huella en toda una generación de espectadores, al menos mientras duró su emisión. Programas como 'Bricomanía' se ganaron el cariño de la audiencia pero... ¿qué fue de Kristian Pielhoff?

Bienvenidos a 'Bricomanía'

Kristian Pielhoff Urrutia nació en 1961, en San Sebastián (País Vasco). Curiosamente, el apellido alemán le viene de su padre (nacido en el municipio guipuzcoano Zarauz), mientras que es su madre de apellido español la que nació en Alemania.

Descubrió su pasión por los viajes en los continuos desplazamientos que hacía su familia en coche desde el País Vasco a Alemania y viceversa porque no tenían dinero para ir en tren o en avión.

Por ello, se licenció en técnicas turísticas en la Universidad de Deusto (Bilbao) y comenzó a trabajar en el ámbito del turismo, así como el de la construcción y la carpintería. Precisamente, fueron esos conocimientos los que impulsaron su carrera en una dirección totalmente diferente.

En 1994, se convocó un casting de más de 280 personas para presentar el programa por el que la televisión le recordaría: 'Bricomanía'. Pielhoff fue el escogido y presentó aquel espacio de bricolaje y jardinería que daba consejos semanalmente para convertirse en un auténtico manitas.

El programa comenzó en La 2 hasta 2005, cuando se trasladó a Telecinco y, en 2010, a Antena 3. Un año después se movería a Nova, donde superó los mil episodios y cerró la emisión en 2020 tras 26 años en antena, debido a los recortes derivados de la crisis del Covid.

Sobre su recorrido en el programa, Pielhoff contaba que el primer episodio costó unas 15-16 horas de grabar, para que luego emitieran tan solo 16 minutos. También recordó aquella vez en la que se reventó un foco y se tiró corriendo al suelo, logrando así salir indemne.

Aparte de 'Bricomanía', el presentador solo tuvo un par de apariciones más en TV, como concursante en 'Pasapalabra' y colaborador en la temporada 2 del reality de construcción 'La casa de tu vida'. De su época televisiva sigue manteniendo su amistad con Karlos Arguiñano.

Kristian Pielhoff en la actualidad

No le volvimos a ver más en pantalla fuera de su programa más icónico y no es casualidad, ya que no tiene especial interés en buscar la fama en el medio televisivo: "La televisión no es la misma que cuando yo empecé hace 26 años y hay que adaptarse a los tiempos que corren".

Actualmente, Pielhoff se dedica a otras de sus pasiones: sigue trabajando como guía en una agencia de turismo alternativo en Bilbao (enfocado de una forma más aventurera, en vez de ir de hotel en hotel) y escribe libros. El bricolaje sigue ocupando un lugar en su vida, pero solo como hobby.

