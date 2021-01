Apple TV+ ficha a Jared Leto y Anne Hathaway para 'WeCrashed': la nueva miniserie girará sobre la caída de una start-up millonaria

Apple TV+ ha anunciado que ha encargado la realización de 'WeCrashed', una nueva serie limitada basada en el podcast 'WeCrashed: The Rise an Fall of WeWork'. Y como protagonistas tenemos un reparto bastante llamativo: Anne Hathaway (a quien veremos en 'Confinados') y Jared Leto ('Blade Runner 2049') liderarán esta nueva producción de la que son productores ejecutivos.

Esta miniserie seguirá el auge e inevitable caída de WeWork, valiosa start-up dedicada al negocio inmobiliario y especializada en crear espacios de coworking alrededor del mundo. Una compañía que subió muy alto y cuya caída está siendo algo abrupta con miles de despidos y péridas de miles de millones de dólares.

Llama la atención que más allá de estar basado en un podcast, los encargados de llevarlo a la pantalla sean bastante primerizos. 'WeCrashed' está creada por Lee Eisenberg, responsable de la antología 'Little America' de Apple TV+ y Drew Crevello, quien ha trabajado como productor del estudio.

En la dirección ya tenemos a gente más veterana en su campo. Tanto John Requa como Glenn Ficarra tienen un largo curriculum como productores ejecutivos y directores, con series como 'This is Us' y películas como 'Philip Morris, ¡Te quiero!' formando parte de su curriculum.