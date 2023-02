'Avatar 4' tendrá que esperar: James Cameron revela qué película quiere hacer después de la tercera entrega de la exitosa saga de ciencia ficción

El nombre de James Cameron parecía que iba a quedar asociado en exclusiva al universo de Pandora, pero el cineasta ha revelado que le gustaría resucitar un proyecto que puso en marcha hace años. Su idea sería hacerlo justo después de completar todo el trabajo con 'Avatar 3' y antes de centrarse en la cuarta entrega de la saga de ciencia ficción.

La película en cuestión es 'The Last Train to Hiroshima', adaptación del libro de Charles R. Pellegrino sobre la vida en Hiroshima y Nagasaki alrededor del momento en el que las bombas atómicas cayeron sobre dichas ciudades. Cameron llegó a reunirse en su momento con Tsutomu Yamaguchi, un hombre que sobrevivió a ambos bombardeos y que perdió la vida poco después de reunirse con el director de 'Titanic'.

Cameron centró su atención sobre el proyecto en 2010, año de lanzamiento del libro, aclarando que tendría más referentes para así obtener el mayor rigor histórico. Parecía que la idea había quedado en su lista de grandes películas que puso en marcha para dejarlas sin hacer, pero en una entrevista concedida a LA Times ha dejado claro que quiere retomarlo y sus motivos para ello:

Vivimos en un mundo más precario de lo que pensábamos. Creo que la película de Hiroshima sería tan oportuna como siempre, si no más. Recuerda a la gente lo que realmente hacen estas armas cuando se utilizan contra objetivos humanos...

¿Toca retrasar 'Avatar 4'?

El problema va a estar en encontrar el tiempo para que ese deseo se convierta en realidad. Ahora mismo la prioridad es la postproducción de 'Avatar 3', cuya llegada a los cines está prevista para el 20 de diciembre de 2024. La pega es que luego 'Avatar 4' debería estrenarse el 18 de diciembre de 2026, por lo que el margen va a ser muy pequeño y podría acabar provocando un retraso de la cuarta entrega.

Lo curioso es que no es la primera vez que surge esa posibilidad, pues el propio Cameron comentó a principios de año que 'Avatar 4' se estrenaría idealmente tres años después de la tercera parte. Eso supondría que no la veríamos hasta 2027. A priori es más sencillo pensar que no le quedará otra que volver a aplazar 'The Last Train to Hiroshima'.

