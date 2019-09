'Battlestar Galactica': la nueva versión que prepara el creador de 'Mr. Robot' no será un reboot

Con la noticia del lanzamiento de Peacock, la plataforma de streaming de NBC Universal que llegará en abril de 2020, nos encontramos con toda una sorpresa: Sam Esmail, el creador de 'Mr. Robot', estaba al mando de un reboot de 'Battlestar Galactica'. Además, la nota de prensa especificaba esa palabra para definir el proyecto.

Claro, era una noticia impresionante, a pesar de que reiniciar una franquicia cuando todavía está relativamente reciente el final de la reimaginación de Ronald D. Moore. Pero tranquilos, fans de la saga, porque la nueva 'Battlestar Galactica' no será un reboot, ni remake, ni nada que se le parezca.

Así lo ha aclarado el propio Esmail en Twitter, alabando la obra de su predecesor, Ronald D. Moore, y anunciando que, simplemente, explorará las posibilidades de su mitología.

BSG fans, this will NOT be a remake of the amazing series @RonDMoore launched because... why mess with perfection? Instead, we’ll explore a new story within the mythology while staying true to the spirit of Battlestar. So say we all!