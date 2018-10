'Black Panther 2' ya tiene director: Ryan Coogler sigue al frente de Wakanda

Estaba cantado. Marvel ha llegado a un acuerdo con Ryan Coogler para que dirija y escriba 'Black Panther 2'. Coogler ya había realizado esas funciones en la primera entrega y parecía claro que Disney no iba a arriesgarse a tocar lo que le había funcionado tan bien, y es que 'Black Panther' es la novena película más taquillera de la historia con unos ingresos de 1.346,9 millones de dólares.

Lo cierto es que los contactos entre Disney y Coogler empezaron a producirse antes del estreno de 'Black Panther', pero fue el segundo quien decidió tomarse su tiempo antes de dar el sí, ¿quizá una medida de presión para que le subieran el sueldo o simplemente quería tener una mejor perspectiva antes de volver a aceptar rodar una película de estas dimensiones?

Por ahora, Disney no ha puesto fecha a ninguna película de Marvel más allá de la secuela de 'Spider-Man: Homecoming' con la que se iniciará una nueva fase de las aventuras de sus superhéroes, probablemente para no dar más pistas sobre qué esperar de 'Los Vengadores 4'. no obstante, fuentes de Hollywood Reporter señalan que el plan es que Coogler empiece a escribir el guion el año que viene con la idea de que el rodaje arranque a finales de 2019 o comienzos de 2020.

Coogler está actualmente ocupado con 'Wrong Answer', en la cual volverá a coincidir con Michael B. Jordan, su actor fetiche, por lo que primero tendrá que zanjar ese compromiso previo. Además, Marvel siempre puede cambiar de planes, que también puede ser que aún no tenga del todo claro dónde encaja 'Black Panther 2' en su agenda de futuros estrenos.