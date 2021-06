Los creadores de 'Expediente Warren' y el director de 'Spiral: Saw' se unen para lanzar una franquicia sobre la mansión LaLaurie

Según informa Deadline, una nueva franquicia de terror basada en la famosa Mansión embrujada LaLaurie está en manos de los hermanos Chad y Carey Hayes, quienes escribieron 'Expediente Warren' (The Conjuring, 2013) y dieron lugar a una de las franquicias de terror más exitosas de la historia, quienes están produciendo el proyecto. Darren Lynn Bousman, director de cuatro películas de 'Saw', incluida 'Spiral: Saw' de este año, ha sido elegido para dirigir la primera película de la serie propuesta.

Un nuevo panorama de terror

Chad y Carey Hayes ya han escrito el guión de la primera película basada en la casa real de Nueva Orleans, y, a pesar de que ha estado cerrada al público desde 1932, el plan es filmar partes de la película en la propia casa. Esta primera visita de la posible franquicia se desarrollará en la actualidad, aunque los detalles específicos de la trama permanecen en secreto. Darren Lynn Bousman dijo esto al respecto en un comunicado.

"Unirme a este proyecto es un sueño hecho realidad para mí. Desde que tengo memoria, he estado obsesionado con lo paranormal. Cualquiera que estudie lo sobrenatural conoce las leyendas y la tradición de la Mansión LaLaurie. Recientemente se me permitió el acceso a la casa, y pude quedarme allí con los hermanos Hayes. No hay forma de articular mis 72 horas dentro de esas paredes. La casa te consume. Su historia te paraliza. Los hermanos Hayes han creado una narrativa tan emotiva, llena de suspenso y aterradora que no puedo esperar para presentarle al mundo este increíble lugar ".

La Mansión LaLaurie está considerada como uno de los lugares más embrujados del mundo. La casa se hizo famosa por Madame LaLaurie, una miembro de la alta sociedad de Nueva Orleans que vivió allí en el siglo XIX. LaLaurie resultó ser una asesina en serie que no solo mató, sino que también torturó a varios esclavos en su hogar. Un incendio en 1834 expuso sus crímenes al mundo. Sin embargo, huyó de la ciudad para no ser vista nunca más. LaLaurie nunca fue arrestada y nunca tuvo que enfrentar las consecuencias de sus crímenes. Fue interpretada por Kathy Bates en 'American Horror Story: Coven'.

La mansión lalaurie

Los hermanos Hayes han expresado: