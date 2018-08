Los creadores de 'The Middle' preparan el spin-off que Sue Heck se merece

Aunque a nivel de atención de público y crítica 'Modern Family' es la niña bonita de ABC, 'The Middle' siempre se ha quedado en un inmerecido segundo plano. Y eso que haciendo balance la comedia protagonizada por los Heck ha sido bastante más sólida a lo largo de sus nueve temporadas.

Parece que el pasado mayo no se produjo el final definitivo para las vivencias de la familia ya que, tras semanas de rumores, en ABC han encargado el piloto para un spin-off de 'The Middle' protagonizado por la siempre optimista Sue Heck (Eden Sher).

La nueva serie, que todavía no tiene título, se centraría en las aventuras en la gran ciudad (Chicago) de una veinteañera criada en una pequeña ciudad de Indiana. Así conoceríamos cómo Sue Heck inicia su carrera profesional y sus desventuras personales (y románticas con Sean).

La verdad es que si había un personaje que merecía un spin-off propio de 'The Middle' ese era Sue. Es la que mayores momentazos ha tenido y su constante espíritu luchador (y las constantes decepciones y torpezas) la han convertido desde el primer episodio de la serie en la favorita del público. Ahora habría que ver qué tal funcionaría en solitario.

Para ello este spin-off cuenta con el mismo equipo detrás de 'The Middle', DeAnn Heline y Eileen Heisler, lo que ya me da bastante esperanza. No es, de hecho, el único spin-off que prepara la cadena ya que la próxima temporada llegará 'The Conners' el spin-off secuela de la cancelada 'Roseanne'.