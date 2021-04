David Cronenberg vuelve al cine junto a Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart en un thriller de ciencia-ficción titulado 'Crimes of the Future'

Me hace feliz dar esta noticia. David Cronenberg vuelve al cine, siete años después de 'Maps to the Stars'. Así lo ha confirmado Deadline tras conocerse que el cineasta canadiense está preparando un rodaje en Grecia este verano. El título de su nuevo proyecto es 'Crimes of the Future', curiosamente, idéntico al de uno de sus primeros trabajos.

Cuarta vez que Cronenberg dirigirá a Mortensen

Se hace oficial también la nueva colaboración de Cronenberg con Viggo Mortensen, un reencuentro que éste ya adelantó hace un par de meses. Será la cuarta película que hagan juntos después de 'Una historia de violencia', 'Promesas del este' y 'Un método peligroso'.

Mortensen no es la única estrella del reparto: el proyecto incluye a Léa Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar y Lihi Kornowski. Lo poco que sabíamos sobre 'Crimes of the Future' es que será "cine negro" y que Mortensen calificó el proyecto como "perturbador" y cercano a los orígenes de Cronenberg; ahora tenemos más detalles. Y son muy prometedores.

La historia tiene lugar en un futuro no muy lejano donde la humanidad está aprendiendo a adaptarse a una evolución sintética. Las personas van más allá de su estado natural hacia una metamorfosis, alterando su composición biológica.

Mientras algunos aprovechan el potencial ilimitado de su transhumanismo, otros intentan controlarlo. De cualquier forma, el llamado "Síndrome de Evolución Acelerada" se expande con rapidez.

Saul Tenser es un querido artista que ha abrazado el Síndrome de Evolución Acelerada, dando lugar a nuevos e inesperados órganos en su cuerpo. Junto a su compañera, Caprice, Tenser ha convertido la extirpación de esos órganos en un espectáculo en directo para sus fieles seguidores. Pero con el gobierno y una extraña subcultura tomando nota, Tenser se ve forzado a considerar cuál podría ser su actuación más escandalosa.

Cine negro, transformaciones corporales, espectáculos turbadores... parece que reúne todo lo que nos fascina de David Cronenberg.