Donald Glover protagonizará un nuevo spin-off de 'Star Wars' centrado en Lando Calrissian

Aún no se ha estrenado 'Han Solo: Una historia de Star Wars' ('Solo: A Star Wars Story') pero todo apunta que será un nuevo éxito para la saga. Las críticas están siendo positivas, se habla de un eficaz entretenimiento, aunque antes de los primeros pases los expertos ya pronosticaban una recaudación de 170 millones de dólares en el primer fin de semana (en EE.UU.) así que no es de extrañar que se hagan secuelas.

Su protagonista, Alden Ehrenreich, reveló que tiene contrato para dos películas más y parece que no es el único del reparto que ha firmado lo mismo. Donald Glover volverá a dar vida a Lando Calrissian en otra película de la franquicia que acaba de ser anunciada en el Festival Cannes por la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

"Pensamos que el siguiente spin-off se centrará en Lando Calrissian. Por supuesto, todavía hay muchas historias por contar sobre Han y Chewbacca, pero Lando será el próximo", ha dicho la ejecutiva.

Billy Dee Williams y Harrison Ford, los primeros Lando y Han

Los fans han imaginado spin-offs de todos los personajes de Star Wars pero esta es la primera vez que Lucasfilm se refiere a una película sobre Lando. Desde luego no es sorprendente, el personaje es muy popular, Glover atraviesa un gran momento gracias a 'Atlanta' y el videoclip 'This is America', y después del increíble éxito de 'Black Panther' es de suponer que Disney estará deseando comprobar si pueden repetir taquillazo gracias a otro protagonista afroamericano.

Por otro lado, la noticia llega poco después de que Ron Howard, director de 'Han Solo', declarase que no había ningún plan para continuar la historia de estos personajes y que todo dependería de lo que pida el público. Parece que Lucasfilm (o Disney) no necesita ese trámite.

Si tomamos las palabras de Kennedy de forma literal, 'Lando' será el tercer spinoff de la saga después de 'Rogue One' y 'Solo', aunque cabe recordar que hay otro proyecto en marcha sobre Obi-Wan Kenobi que debería comenzar a rodarse en la primavera de 2019. A falta de aclaración oficial, es posible que Kennedy solo estuviera hablando de continuar las historias de los protagonistas de Han Solo, no que el próximo spin-off de Star Wars girará en torno a Lando.