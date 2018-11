Dreamworks confirma el reboot de 'Shrek' y anuncia el de 'El gato con botas'

Era una simple cuestión de tiempo. 'Shrek' fue la saga que más alegrías económicas dio a Dreamworks y hace un par de años ya se anunció que estaban preparando su regreso a la gran pantalla. La noticia ahora es la confirmación del reboot y que además la compañía también trabaja en un relanzamiento de las aventuras de 'El gato con botas'.

Los proyectos nacen como consecuencia directa de la compra de Dreamworks por parte de Comcast, empresa que ha cedido las riendas de ambos títulos a Chris Meledandri, el jefe de Illumination Entertainment, quien tiene claro que una de las claves del éxito de ambas películas -poca broma con 'El gato con botas', que costó 130 millones de dólares y luego recaudó 554- es la participación vocal de Mike Myers, Eddie Murphy y Antonio Banderas y que le gustaría seguir contando con ellos:

Cuando recuerdas esa interpretaciones ves que fueron geniales y es cierto que podrías intentar vender una reinvención total, pero a mí me gusta satisfacer mis propios sentimientos nostálgicos de querer volver a esas caracterizaciones. El reto para nosotros ha sido encontrar algo que no se sienta como simplemente otra entrega dentro de una franquicia.

Por ahora, Meledandri no ha dado con la clave para dar solución a ese reto, lo cual no ha impedido que lleve ya un tiempo trabajando en ambos proyectos y tiene claro que es una cuestión de tiempo que volvamos a ver a Shrek y El gato con botas en la gran pantalla. La duda que me queda es hasta qué punto será paciente Comcast, que da la sensación que en parte está buscando una excusa para volver a ver merchandising como churros.

Recordemos que ya en 2016 se fichó a Michael McCullers, guionista de las dos secuelas de Austin Powers -saga que pronto tendrá una entrega más según Myers-, para sacar adelante 'Shrek 5', pero nada más se ha sabido al respecto desde entonces. Me da que McCullers no logró dar con la clave y que Meledandri estará buscando a otro guionista que resuelva el problema que tiene entre manos.

