'Dune: parte 2': El creador de 'The Last Of Us' confirma que ha participado en el guion de la secuela de Denis Villeneuve

Después de años y años de escribir comedias Craig Mazin ha encontrado su lugar como uno de los creadores más activos de la televisión, gracias al éxito tanto de 'Chernobyl' como de 'The Last of Us' aunque todavía tiene sus pequeñas aportaciones en el negocio del cine, como echarle una mano a Denis Villeneuve en el guion de la esperadísima 'Dune Parte 2'.

Destino Arrakis

En un episodio reciente de un podcast, Craig Mazin habló sobre su futuro, que se puede resumir en que está muy centrado únicamente en 'The Last of Us', por lo que no tiene interés en el cine de superhéroes o la serie de televisión de 'Harry Potter', pero que no le hace ascos a participar en cosas como 'Dune'

“Estoy fuera del negocio del cine, básicamente. Trabajaré con ciertos directores cuando me llamen porque los amo y porque son muy brillantes. Entonces, si llama Denis Villeneuve, entonces absolutamente. Echo una mano durante tres o cuatro semanas, un mes, para trabajar en lo que estés trabajando. Pero sobre todo, quiero hacer mis propias cosas y estar a cargo de mis propias cosas, y eso es lo que HBO me permite hacer”.

La mera mención del nombre de Villeneuve provocó una pregunta sobre 'Dune: Parte dos', sobre la que Mazin tuvo que abrirse:

“Soy un guionista participante en ‘Dune: Parte Dos. Llegué mucho después… Entras y haces un poco de trabajo… Antes solía pasar que ni siquiera podías decir esto, pero ahora tienen esta cosa adicional de 'Material literario' al final, así que soy 'Material Literario Adicional'”.

La designación de "Material literario adicional" es una regla WGA bastante nueva que permite que personas como Mazin entren a la sala de guionistas y hagan un trabajo rápido en un guión sin estropear los créditos de "guión de". Aparentemente, esto es exactamente lo que habría estad haciendo. Mazin enfatizó su admiración por Villeneuve y dejó claro que .

“Cada vez que Denis hace una película, debes estar emocionado”

