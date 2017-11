'El confidente', la serie de Movistar+ que tratará sobre la policía secreta franquista de Barcelona

Movistar+ no cesa en su empeño de convertirse en el gran referente en cuanto a la ficción nacional en España y no paran de anunciar nuevos y fascinantes proyectos. Con 2018 siempre en el horizonte para ser el gran año de los estrenos (con 'La Peste' como punta de lanza), la plataforma ha anunciado una nueva incorporación a su catálogo de producciones propias: 'El confidente', una nueva serie dirigida por Mariano Barroso que nos llevará a la Barcelona los años 60 y 70.

Basada en la novela 'El día de mañana' de Ignacio Martínez de Pisón, la historia está centrada en Justo Gil, un recién llegado a Barcelona que se convierte en confidente de la Brigada de Investigación Social, encargada de apagar todo atisbo de reunión subversiva y cualquier otro movimiento que se muestre contrario al régimen de Franco. El libro se construye a través de una serie de relatos que nos permiten descubrir a Justo.

Poco más se sabe de 'El confidente' más allá de que Barroso, que ya hizo 'Todas las mujeres' para TNT, dirige el proyecto. La serie está bajo el amparo de MOD Producciones, en cuya cartera se encuentra en el terreno televisivo 'Crematorio' y su reparto está formado por, entre otros, Oriol Pla, Bruna Cusí, David Selvas, Marta Millà, David Vert y Milo Taboada.

Otra cosa no, pero no podemos decir que Movistar no esté buscando variedad en sus series. Desde la "post-catastrófica" 'La Zona' hasta 'Virtual Hero' pasando por la cómica 'Vergüenza' y la histórica 'La peste' están intentando apelar a todo tipo de público con productos que, al menos por lo que hemos podido ver hasta el momento, están muy cuidados.

