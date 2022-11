'Godzilla': Toho prepara una nueva película de la mano del director de 'Lupin III: The First' y ya tenemos fecha de estreno

Ya casi se han cumplido setenta años desde que 'Godzilla' se estrenó en Japón el 3 de noviembre de 1954, que se dice rápido, ¿verdad?. Así que estando de celebraciones ha sido el momento perfecto para que Toho confirme sus planes de futuro y confirme que ya hay una nueva película de la franquicia en marcha.

Un teaser misterioso, pero con fecha fija

Todavía no hay demasiados detalles sobre lo nuevo de 'Godzilla', solo que de nuevo estará producida por Toho y que contará con Takahashi Yamazaki como director. Anteriormente Yamazaki ha dirigido 'Stand by Me Doraemon 3' y 'Lupin III: The First', una de las películas más solidas sobre el ladrón de guante blanco.

Esta será la primera película de la saga producida en Japón desde la 'Shin Godzilla' de Hideaki Anno que se estrenó en 2016, y todavía parece muy pronto para saber si se tratará de una secuela o de si estarán conectadas de alguna manera.

La película de Yamazaki está planeada para estrenarse en Japón el 3 de noviembre de 2023, y teniendo en cuenta que todavía queda por delanteun año entero, por ahora tendremos que conformarnos con el pequeño poster con el que han confirmado su fecha de estreno.

Mientras tanto, la franquicia de kaijus sigue creciendo con el MonsterVerse de Legendary, nos dejó hace nada y menos la espectacular 'Godzilla vs. Kong' y que ya tiene en marcha una serie de televisión para Apple TV+. Así que con todo lo que se sigue moviendo, es el momento perfecto para que Toho saque la artillería y celebre por todo lo alto el cumpleaños de Godzilla.