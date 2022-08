El 'Grand Prix' de Ibai Llanos y Ramón García sigue adelante pero llegará más tarde de lo previsto

El 'Grand Prix' (AKA 'Grand Prix del verano') está, por fin, de vuelta aunque aún habrá que esperar un poco. El mítico concurso confirma que volverá en 2023 de la mano de Ibai Llanos y Ramón García, presentador de ediciones anteriores.

Uno de los retornos televisivos más esperados de los últimos años es el del 'Grand Prix'. El querido programa se emitió entre 1995 y 2009, en dos etapas diferenciadas y presentadas respectivamente por Ramón García y Bertín Osborne. En noviembre de 2021, durante una entrevista de Ramón García al streamer Ibai Llanos, nos sorprendieron al anunciar su propósito de traer de vuelta el 'Grand Prix' en la plataforma de Twitch.

García y Llanos, que presentaron las campanadas juntos, realizaron entonces la propuesta de resucitar el formato 13 años después de su última emisión y, posteriormente, García confirmó que el programa se haría de una manera "más moderna" y que no contarían con la tradicional prueba de la vaquilla porque "la nueva ley de protección animal no lo permite".

Finalmente, no ha podido llegar a tiempo para este verano y se prevee tenerlo listo para 2023, como se comunicó a través de redes. El proyecto está bastante adelantado, habiendo celebrado ya reuniones con posibles patrocinadores. Las empresas implicadas en su desarrollo son Europroducciones (productora del 'Grand Prix' original) y Kosmos (que representa al propio Ibai).

🎶🎵Y que no les confundan

Señora‘ y señore‘

Que el #GrandPrix NO ESTÁ READY

NO VOLVERÁ DE MOMENTO

Y eso romperá corazones🎵🎶

__

No se encuentra Channel para el programa y la alternativa de Twitch va demasiado a #SloMo



La vaquilla está tan triste que lo anuncia así pa‘ animarse pic.twitter.com/UqdTYuoyqP