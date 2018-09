El guionista de 'Wonder Woman' prepara una serie sobre un equipo de superheroínas de Marvel

Puede que Disney no tenga en marcha oficialmente series de superhéroes para su plataforma de streaming, pero sí para las diversas cadenas de televisión que posee. ABC ha anunciado que está preparando una serie protagonizada por un equipo femenino de superhéroes y esta tendría un guionista de renombre.

Para tal fin, el departamento televisivo de Marvel ha fichado a Allan Heinberg, guionista de 'Wonder Woman' que también está implicado en el desarrollo de la película del Hombre Múltiple. El proyecto está todavía en pañales por lo que no sabemos qué heroínas protagonizarán esta producción.

Allan Heinberg tiene experiencia no solo como guionista de televisión, al estar implicado en series como 'Anatomía de Grey', si no que también es un buen guionista de cómics con algunos títulos bastante destacables como '¿Quién es Wonder Woman?' y la imprescindible 'Jóvenes Vengadores'. Precisamente en esta serie, la Bruja Escarlata tenía cierta importancia. ¿será esta la serie que Disney estaba ojeando para el personaje?

No lo sabemos todavía. Lo que sí que podemos afirmar es que Marvel tiene superheroínas geniales para llenar dos o tres series con enfoques distintos: desde Ms. Marvel hasta Hulka pasando por America, Spider-Gwen, Spiderwoman, Chica Ardilla, Ojo de Halcón... solo por nombrar algunas de mis favoritas.

Habría que ver muy de cerca cómo se desarrolla este proyecto. De momento ABC tiene un acuerdo para producir el piloto. Ahí ya habría que ver cómo encaja esta nueva serie en los planes de la cadena, sobre todo si resulta que la próxima temporada es la última de 'Agents of SHIELD'.