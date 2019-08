'Horizonte final' prepara su llegada a Amazon Prime en una serie del director de 'Death Note'

Una de las mejores películas de terror espacial memorable, un clásico de culto de la ciencia ficción más grotesca y aterradora, está a punto de regresar a la tierra. 'Horizonte final', la obra maestra de Paul W.S. Anderson, tendrá una serie de televisión en Amazon Prime producida por Adam Wingard.

En el espacio nadie puede oír el satanismo

Allá por 1997, dos personajes tan poco dados al éxito (o a la calidad) como Anderson y el guionista Philip Eisner, ofrecieron al mundo un extraordinario relato de tintes lovecraftianos que supuso el verdadero fin al género del horror espacial.

Superar 'Horionte final' se antoja imposible a estas alturas, así que al menos nos quedará la pequeña esperanza de una serie que respete la esencia de la original. Según la prensa norteamericana, Amazon y Paramount Television están desarrollando una adaptación en formato de serie 'Event Horizon'.

Adam Wingard será el encargado producir y dirigir la serie. Wingard se encuentra actualmente ultimando la producción de 'Godzilla vs. Kong', que llegará a los cines en la primavera de 2020. Wingard fue un soplo de aire fresco dentro del género, llamando la atención con su extraordinaria 'A Horrible Way to Die' y las muy divertidas 'Tú eres el siguiente' o 'The Guest'. Entre sus últimos también se encuentran la decepcionante 'Blair Witch' o la simpática adaptación de 'Death Note' para Netflix.

La película presentaba la historia a una nave espacial desparecida después de crear un agujero negro artificial para viajar entre puntos distantes ed la galaxia. Un equipo de rescate es enviado a investigar después de misteriosa reaparición de la nave para descubrir que la nave viajó a una dimensión infernal fuera del universo conocido. Laurence y Sam Neill fueron sus protagonistas.