Iko Uwais se incorpora a 'Snake Eyes': el apetecible spin-off de 'G.I. Joe' amplía su reparto experto en partir caras

No seré yo quien, dentro de sus excesos, disparates y tropiezos, niegue que los dos largometrajes de acción real basados en la línea de figuras de acción de Hasbro 'G.I. Joe', estrenados en 2009 y 2013 respectivamente, me han proporcionado una necesaria dosis de acción bobalicona y espectáculo digital hipervitaminado cada vez que los he visto. Es por esto que la llegada de un spin-off centrado en el carismático Snake Eyes, anunciado hace unos nueve meses, me parece una idea de lo más apetecible.

Un reparto experto en repartir galletas

Pero si la simple idea de contar con un largometraje protagonizado por el comando ninja de los Joe ya invita a salivar —aunque sea moderadamente—, los primeros detalles sobre su reparto empiezan a elevar las expectativas considerablemente. Y es que acabamos de conocer que Iko Uwais, a quien hemos visto partir caras en maravillas de la talla de ambas partes de 'The Raid' o 'The Night Comes for Us', se ha unido a la producción para dar vida a Hard Master, el duro mentor de Snake Eyes y maestro en el arte de la espada.

Además del rol del indonesio experto en Silat, ha trascendido que Andrew Koji —protagonista de la brutal 'Warrior'— ha sido el elegido para calzarse las botas de Storm Shadow, archienemigo de Snake Eyes. Por su parte, Henry Golding —'Crazy Rich Asians'—, cargará sobre sus hombros el peso de interpretar al protagonista y personaje favorito del fandom.

Escrito por Evan Spiliotopoulos —'La bella y la bestia'—, dirigida por Robert Schwentke —'RED', 'El capitán'— y producida por Lorenzo di Bonaventura y Brian Goldner, el spin-off de Snake Eyes comenzará su rodaje este mismo otoño en Vancouver y Tokyo. Su estreno aún no tiene fecha prevista, pero cuanto antes veamos a estos expertos en el arte de repartir galletas en acción, mejor que mejor.