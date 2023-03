'El infiltrado' vuelve 7 años después con temporadas 2 y 3: el estupendo thriller de Amazon con Tom Hiddleston ha sido renovado oficialmente

El de Damian Lewis a 'Billions' no es el único regreso que nos ha alegrado la semana. Amazon Studios y BBC han anunciado que ha renovado el estupendo thriller 'El infiltrado' (The Night Manager) por una temporada 2. No solo eso sino que, según Deadline, la renovación es también por una tercera entrega.

Estrenada en 2016, la serie está basada en la novela homónima de John LeCarré y contaba con un reparto soberbio: Tom Hiddleston, Olivia Colman, Hugh Laurie, Tom Hollander y Elizabeth Debicki como el quinteto protagonista. De estos el único confirmado para la nueva temporada es Hiddleston.

Vuelve Pine

De esta manera, Hiddleston repite como el ex soldado británico Jonathan Pine, reclutado por Angela Burr (Colman) para misiones de inteligencia. En la temporada 1, debía infiltrarse en el círculo interno del magnate internacional Roper, implicado en tráfico de armas.

No es la primera vez que se habla de segunda temporada, de hecho BBC llevaba años detrás de ella e incluso se llegó a hablar de Matthew Orton como nuevo guionista. Sin embargo, parece que David Farr, quien ya escribiese la primera, se encargará de la segunda. Lo que no sabemos es si también repetirá en la dirección Susanne Bier.

Nominada a doce Emmys, ganando dos, 'El infiltrado' fue una de las series más destacadas de 2016. Siendo, además, todo un éxito en Reino Unido.