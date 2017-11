Nuevo guionista para 'El infiltrado': la temporada 2 comienza a tener forma

Que será un proceso muy lento. Eso es todo lo que hasta ahora sabíamos de la segunda temporada de 'El infiltrado' ('The Night Manager'), la miniserie de AMC y BBC que adaptaba el libro homónimo de John LeCarré en unos seis episodios que enfrentaban a titanes interpretativos como Hugh Laurie, Tom Hiddleston y Olivia Coltman. No hay libro en el que basarse, pero eso no parece obstáculo para poder crear una continuación.

Pues ya han encontrado un guionista para preparar la segunda temporada de 'El infiltrado' con una historia original. Se trata de Matthew Orton, un guionista primerizo que ha empezado a destacar con varios proyectos en la cartera: 'Operation Finale', un biopic sobre la caza del nazi Adolf Eichmann que prepara Chris Weitz para MGM y una película sobre la Batalla de Inglaterra en el que está involucrado como director Ridley Scott.

La novela no tiene secuela, pero eso no es impedimento para que no puedan aprovechar el éxito que fue 'El infiltrado', que se despidió el año pasado ante más de nueve millones de espectadores en BBC. Es un thriller de espías un guion fantásticamente escrito y un reparto sensacional. Según dijeron el pasado marzo contaría con Hiddleston de nuevo como protagonista.

No es la única adaptación de Le Carré que tienen en marcha: hace unas semanas el ente británico anunciaba la adaptación de 'La chica del tambor' ('The Little Drummer Girl') con Florence Pugh (Lady Macbeth) de protagonista. Estando esta nueva entrega de 'El infiltrado' todavía en paños menores, lo que sí parece es que en BBC y AMC han encontrado en la obra de John Le Carré un buen filón, más ahora que se han aliado con The Ink Factory, productora cofundada por Simon Cornwell, el hijo del autor.