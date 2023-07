"Me encanta Copland". James Mangold desvela el regalo que le ha hecho Bob Dylan y por qué su película con Timothée Chalamet no es un biopic del legendario artista

Con 'Indiana Jones y el Dial del Destino' en cartelera, su director ya tiene la cabeza en otro sitio. James Mangold prepara su próximo proyecto: un biopic con Timothée Chalamet interpretando a Bob Dylan, que ha estado muy ligado al desarrollo de la película.

Un completo desconocido

James Mangold ('Logan') ya prepara 'A Complete Unknown', una película sobre el músico Bob Dylan, con Timothée Chalamet metiéndose en la piel del icono del folk. En una entrevista reciente, Mangold explicó que no se tratará de un biopic al uso y que Dylan ha estado muy implicado en ella:

No será exactamente un biopic de Bob Dylan. La razón por la que Bob nos ha apoyado tanto para hacerla es que, como suele suceder, las mejores películas biográficas no tratan de abarcar desde el nacimiento hasta la muerte, sino que se centran en un momento concreto.

La intención de Mangold es representar una parte de los inicios del cantante de 'The Times They Are A-Changin', cuando era un joven que tocaba en clubs locales. Además, contó con los consejos del propio Dylan para el guion:

Pasé unos días maravillosos en su compañía, charlando directamente con él. Tengo el guion con sus anotaciones y lo guardo como un tesoro. Le encanta el cine. Cuando me senté con él por primera vez, una de las primeras cosas que me dijo fue: "Me encanta Copland".

El director adelanta que Chalamet también cantará las canciones de Dylan en la película (originalmente titulada 'Going Electric'). Junto a él, tendremos a Benedict Cumberbatch, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook y Nick Offerman en el reparto.

