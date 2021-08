'Jeepers Creepers: Reborn': todo lo que sabemos del reboot de la clásica película de terror

Dirigida por Timo Vuorensola y con guión de Sean Michael Argo, 'Jeepers Creepers: Reborn' será la primera película sobre la criatura donde Victor Salva no estará involucrado. El cineasta, condenado y registrado como delincuente sexual, tiene un par de proyectos más en marcha, pero parece que no volverá a pisar los mismos suelos que su criatura. Prepárate, que vuelve el Creeper.

Un regreso monstruoso

'Jeepers Creepers' ha sido una de las pocas franquicias de terror exitosas que aparecida en las dos últimas décadas. A pesar de no haber tenido el mismo éxito que sagas como 'Saw' o 'The Conjuring', tiene el innegable valor de haber presentado a una criatura original a la altura de los monstruos más grandes. El Creeper acecha a sus presas cada 23 primaveras y durante 23 días. Para deleite de sus seguidores, la franquicia está a punto de entrar en una nueva fase con 'Jeepers Creepers: Reborn'.

La cuarta película de la serie, dirigida por el responsable de la trilogía 'Iron Sky', servirá como reinicio para la franquicia, y aunque todavía no hay mucha información sobre ella, es el momento de recopilar lo que sí conocemos hasta ahora.

En febrero pasado, Screen Media anunció que la película se estrenaría en otoño de 2021. No se dio una fecha oficial de lanzamiento, pero eso limita la ventana de lanzamiento a la segunda mitad de este año. Ya que 'Jeepers Creepers: Reborn' es una película de terror, es probable que siga los pasos de muchas otras películas de género y se estrene entre septiembre y octubre de este año. todo apunta a que será durante el próximo mes de octubre para beneficiarse de la temporada de Halloween.

'Jeepers Creepers: Reborn' parece estar ambientada en el marco de una feria de terror llamada Horror Hound Festival, que celebrará su primera reunión en Louisiana. Por desgracia para los asistentes, el Creeper acechará y matará a todos los que se pongan por medio durante la celebración. Los protagonistas serán Chase y su novia Laine. Un fan del terror y una novia menos dada al cine pero que comenzará a tener premoniciones y visiones del Creeper y del pasado de la ciudad.

La película terminó su rodaje el pasado mes de enero y parece estar lista para asaltarnos en cualquier momento, algo que cada vez está siendo más común, sobre todo durante los últimos meses, donde los estrenos (principalmente en streaming) cada vez son más directos y sin apenas tiempo para asimilar sus llegadas.

Con Gabriel Freilich como único miembro del reparto confirmado hasta la fecha, estamos ya impacientes por saber qué nos aguarda en la nueva entrega de uno de nuestros monstruos favoritos. Conor McAdams de Screen Media, asegura que la visión del director Timo Vuorensola es mucho más aterradora y la ideal para reiniciar esta franquicia. Oh, prometen muchos cameos en forma de muñecos como el de la foto.