Jim Caviezel regresará en la secuela de 'La pasión de Cristo' y promete "la mayor película de la historia"

Hace dos años, antes del estreno de 'Hasta el último hombre' ('Hacksaw Ridge', 2016), descubrimos que Mel Gibson tiene entre manos una secuela de 'La pasión de Cristo' ('The Passion of the Christ', 2004). Ahora, Jim Caviezel ha confirmado que el proyecto sigue en marcha y que volverá a interpretar a Jesucristo.

El actor habló con USAToday sobre esta segunda parte y aunque no quiso dar detalles se mostró muy entusiasmado con el proyecto de Gibson: "Hay cosas que no puedo decir y que asombrarán al público. Es genial... No voy a decir cómo lo va a hacer, pero sí diré esto: la película que va a hacer va a ser la mayor película de la historia. Es así de buena". Si lo dice el hijo de Dios habrá que creerle, ¿no?

Hablada en latín, hebreo y arameo, 'La pasión de Cristo' costó 30 millones de dólares y recaudó 611 en todo el mundo; 370 millones los cosechó en Estados Unidos, donde sigue siendo la película para adultos más taquillera de todos los tiempos (en el mercado global es 'Deadpool'). Mel Gibson afirma que hizo "la película de superhéroes definitiva".

Gibson y escribieron la primera parte, sin embargo, el cineasta está colaborando con un nuevo escritor para la continuación: Randall Wallace, guionista de 'Braveheart' (1995) y autor de 'El cielo es real' ('Heaven Is for Real', 2014). De momento no hay más información sobre la secuela, titulada de manera provisional como 'The Resurrection'. Recientemente, Gibson por las carteleras con la comedia 'Dos padres por desigual' ('Daddy's Home 2').