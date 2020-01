Jodie Foster dirigirá una película sobre el increíble robo de la Mona Lisa en 1911

La Mona Lisa de Leonardo Da Vinci es uno de los cuadros más populares de todos los tiempos y uno de los hechos que ayudaron que a ello fue el robo que sufrió en 1911. Este increíble evento dará ahora el salto a la gran pantalla en una película dirigida por Jodie Foster.

Un hurto inaudito

El hurto de La Gioconda tuvo lugar el 21 de agosto de 1911 y llevó a que el Louvre cerrase sus puertas durante una semana. El poeta francés Guillaume Apollinaire llegó a ser detenido por lo sucedido, pero el verdadero responsable fue Vincenzo Perugia, un trabajador del museo que hurtó el cuadro porque creía que la pintura tenía que volver a su Italia natal.

La película aún sin título adaptará el libro 'The Day They Stole the Mona Lisa' escrito por Seymour Reit y mezclará realidad y ficción para centrarse en todos los que estuvieron detrás del robo. Del guion se ocupará Bill Wheeler.

Deadline ha sido la que ha desvelado en exclusiva la noticia, apuntando que el proyecto tiene ecos de 'El caso de Thomas Crown' y 'El golpe'. No son para nada malos referentes.

Por el momento no hay fecha de estreno prevista para la película, pero el estudio Los Angeles Media Fund quiere que el proyecto avance a buen ritmo, así que seguro que no tardamos en saber quiénes serán sus protagonistas.

Recordemos que el último trabajo tras las cámaras de Jodie Foster fue 'Arkangel', el primer episodio de la cuarta temporada de 'Black Mirror'. Previamente también había realizado largometrajes como 'A casa por vacaciones', 'El castor' o 'Money Monster'.