Los juguetes son los nuevos superhéroes: Hasbro también apuesta por las franquicias y convertirá en series y películas sus licencias, incluyendo 'Play-Doh' y 'NERF'

A Hollywood se le ve venir de lejos. Hace unas semanas os contamos cómo el éxito arrollador de la 'Barbie' de Greta Gerwig había impulsado que la factoría Mattel diese luz verde a una franquicia compuesta de 14 proyectos cinematográficos sobre juguetes, incluyendo licencias como 'Polly Pocket', 'Hot Wheels' y 'Uno'; un movimiento que, claro, no ha tardado en tener su réplica por parte de la competencia.

Toys, toys, toys

Según informa Variety, Hasbro ha decidido entrar en acción creando una división llamada Hasbro Entertainment que unificará sus departamentos de cine, televisión, animación y contenido digital bajo el mando de Olivier Dumont. Hasta ahora, Dumont ejercía de presidente de licencias familiares en eOne, donde supervisaba la creación de contenido y la distribución de las marcas familiares de Hasbro y eOne.

De este modo, Hasbro Entertainment explotará en diferentes formatos sus propiedades intelectuales más célebres, incluyendo 'Dungeons & Dragons', 'Transformers', 'GI Joe', 'My Little Pony', 'Peppa Pig', 'Magic: The Gathering'. Lo que descoloca es que en el listado se incluyan IP como 'Nerf' y 'Play-Doh' —sí, parece que tendremos una producción sobre plastilina—.

Así ha celebrado Dumont la puesta de largo del proyecto:

"Estamos encantados de embarcarnos en este nuevo capítulo para seguir deleitando al público de todas las generaciones. Gabe, Zev y yo esperamos trabajar con los mejores talentos creativos de la industria, estudios y plataformas de distribución para llevar al límite la narración innovadora que permitirá a los fans interactuar con sus marcas favoritas como nunca antes, al mismo tiempo que construimos mundos nuevos emocionantes y la próxima ola de franquicias Hasbro para un público creciente".

Por su parte, Tim Kilpin, presidente de licencias de juguetes y entretenimiento de Hasbro, ha aportado más detalles al respecto:

"El entretenimiento es fundamental para la estrategia de Hasbro y su misión de entretener y conectar a generaciones de fans a través de la maravilla de la narrativa y la emoción del juego. El público puede confiar en que Hasbro seguirá creando entretenimiento atractivo y divertido que de vida a nuestra amplia gama de marcas icónicas, incluidas 'Peppa Pig', 'My Little Pony' y 'Transformers' a través de diversas plataformas y de maneras que resuenen en el mundo frenético de hoy".

Después del boom de los superhéroes, parece que toca el boom de los juguetes. ¿Tendrá el mismo aguante a nivel comercial y creativo?

En Espinof |