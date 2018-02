'Jurassic World 3' ya está en marcha: la trilogía llegará a su fin en 2021

En Universal tienen muy claro que 'Jurassic World: El reino caido' ('Jurassic World: Fallen Kingdom') va a arrasar en taquilla. No es algo sorprendente dando que la anterior entrega de la saga recaudó 1.671 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose así en la cuarta película más taquillera de todos los tiempos. No sé si la secuela llegará a esas cifras, pero la productora no ha querido esperar a averiguarlo para ponerse manos a la obra con 'Jurassic World 3'.

El 11 de junio de 2021 es la fecha elegida por Universal para estrenar una tercera parte de la que, obviamente, no ha trascendido el más mínimo detalle sobre su argumento. Hacerlo conllevaría adelantar varias sorpresas de las que nos tiene reservada la cinta dirigida por el español Juan Antonio Bayona, de cuya continuidad tampoco se ha dicho nada por el momento.

El que sí va a repetir es Colin Trevorrow, director de la primera y co-guionista tanto de 'Jurassic World' como de 'Jurassic World: El reino caído'. Tiene sentido que sigan confiando con él a la hora de construir a la historia y en esta ocasión contará con la ayuda de Emily Carmichael, una de las autoras del libreto de 'Pacific Rim: Insurrección' ('Pacific Rim Uprising'), para dar con las teclas adecuadas.

Lo que sí ha adelantado Trevorrow es que 'Jurassic World 3' pondrá punto y final a la trilogía, aunque yo no tengo del todo claro que Universal vaya a dejarla ir así como así. Ya sea con más secuelas o con un reboot, pero dudo mucho que estos dinosaurios vayan a abandonarnos para siempre en 2021. Dan demasiado dinero como para que así sea.

'Jurassic World: El reino caído' llegará a los cines el próximo 8 de junio.

Vía | Hollywood Reporter