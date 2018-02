La adaptación al cine de 'Five Nights at Freddy’s' estará escrita y dirigida por Chris Columbus

La adaptación al cine del videojuego 'Five Nights at Freddy’s' vuelve a ponerse en marcha. Hace tres años, Warner quiso realizar una película con Gil Kenan al mando pero el proyecto no arrancó; ahora está en manos de Blumhouse, la productora de terror más exitosa de los últimos años, que ha apostado por un veterano del cine de entretenimiento, Chris Columbus.

El cineasta es conocido por dirigir 'Solo en casa' ('Home Alone'), 'Señora Doubtfire' o las dos primeras aventuras de Harry Potter; como guionista tiene títulos tan míticos como 'Gremlins' o 'Los Goonies'. Columbus ha sido contratado para producir, escribir y dirigir 'Five Nights at Freddy's', basándose en la popular franquicia de juegos creada por Scott Cawthon.

'Five Nights at Freddy´s' (también conocido como 'FNaF') fue lanzado originalmente en 2014 y rápidamente se convirtió en un fenómeno; actualmente la saga consta de seis entregas además de extenderse más allá de los juegos, a novelas y todo tipo de merchandising. La "historia" gira en torno a un guardia de seguridad que debe sobrevivir a su jornada nocturna en un local de comida rápida, Freddy Fazbear's Pizza, huyendo de aterradores y mortales juguetes robóticos...

Cawthon será uno de los productores de la adaptación, garantizando que el producto no decepcionará a los fans. 'FNaF' será el primer guion de terror que dirija Columbus, quien tras escribir 'Gremlins' se especializó en realizar comedias. Esperemos que esté afortunado aunque con el apoyo y la habilidad comercial de Blumhouse parece claro que tiene otro éxito entre manos. Por cierto, la compañía anunció el fichaje en las redes sociales con este mensaje: