La cuarta noche de las bestias tiene nuevo director y título: 'The Purge: The Island'

En su momento nos vendieron 'Election: La noche de las bestias' ('The Purge: Election Year') como el final de la trilogía, pero luego se convirtió en la entrega más taquillera de la franquicia con casi 120 millones de recaudación mundial cuando apenas había costado 10. La tentación de hacer una cuarta parte era demasiado grande y hace varios meses que recibió luz verde. La noticia ahora es que ya tiene director, Gerard McMurray, y título, 'The Purge: The Island'.

James DeMonaco, creador de la saga y guionista y director de todas sus entregas hasta la fecha, ha señalado que llevaba tiempo sin ver una cinta dirigida con tanta convicción como 'Código de silencio' ('Burning Sands'), el último trabajo tras las cámaras de McMurray que se pudo ver en el pasado Festival de Sundance, y que está deseando ver que puede aportar su director a la saga. Eso sí, el propio DeMonaco se ha encargado del libreto, por lo que habrá que ver hasta qué punto goza de libertad el recién llegado.

En su momento se comentó que iban a optar por hacer una precuela, pero el proyecto ha seguido avanzando sin que sus responsables hayan querido confirmar nada al respecto. El otro dato interesante que tenemos nos lo da el propio titulo, ya que incluir "La isla" como subtítulo puede ser una buena pista de lo que nos espera, ¿quizá que haya alguna isla en la que sus habitantes aún mantienen en pie esa sádica celebración anual?

Por cierto, DeMonaco también trabaja activamente en una adaptación televisiva de la franquicia que emitirán tanto USA como Syfy, lo cual explica el hecho de que haya cedido las riendas de la cuarta entrega a otra persona. Sin embargo, todo indica que será esta última la que veamos antes, pues tiene fijada su llegada a los cines para el 4 de julio de 2018.

