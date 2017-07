'La guerra del planeta de los simios' no es el final de la saga: Matt Reeves quiere rodar más secuelas

Ahora que ha llegado a los cines 'La guerra del planeta de los simios' cabe preguntarse por el futuro de la franquicia. Nos han vendido que esta nueva entrega es "el final" aunque, en realidad, todos sabemos que Hollywood no puede matar una saga mientras tenga éxito en taquilla. La cuestión es: ¿cómo piensan continuarla?

Lo cierto es que el interés va más allá de la explotación comercial de la marca por parte de 20th Century Fox, Matt Reeves ha declarado que quiere seguir contando más historias. El coguionista y director de las dos últimas entregas está preparando 'The Batman', que será su siguiente proyecto, pero declara que tiene ideas para continuar 'La guerra del planeta de los simios'.

En la nueva película nos presentan a un personaje llamado "Simio Malo" ("Bad Ape") que tiene la voz y los movimientos de Steve Zahn. En la escena donde explica su historia, parte de la cual aparece en el vídeo que he dejado arriba, está la clave para ampliar la franquicia. Así lo explica Reeves en una entrevista para Fandango:

"Cuando a Mark [Bomback] y a mí se nos ocurrió la idea para 'Mono Malo' en la tercera, eso fue para dar a entender que puede haber simios ahí fuera en el mundo del que César y sus simios no saben nada, y que podrían no haber tenido la ventaja del liderazgo de César y los valores que él ha inculcado en su comunidad.

"Conflictos futuros en esta clase de viaje épico pueden llevarnos a la película del 68 sin que necesariamente lleguen allí jamás, y podría ser sobre conflictos entre simios, no sólo entre simios y humanos. Así que, para mí, hay muchas más historias emocionantes que contar, y me encantaría contarlas."

"Lo que me interesa, y lo que me entusiasma, es el viaje hacia las historias originales. Porque la historia ya no va de lo que ocurre, ya sabemos qué ocurre: esto se convierte en el Planeta de los Simios. Pero el mundo que se describe en cada película es diferente del que conocemos por el clásico de 1968, y se convierte en una oportunidad para explicar cómo llegamos allí, y una oportunidad para mostrar un espejo de la naturaleza humana. Realmente, cuando miramos a la naturaleza del simio, nos miramos a nosotros mismos reflejados en esos simios, por eso nos indentificamos con ellos."