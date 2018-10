'Lilo & Stitch' también tendrá remake en acción real

Disney lleva un tiempo apostado con fuerza por las adaptaciones en imagen real de algunos de sus clásicos animados más queridos. Su buen funcionamiento en taquilla hace pensar que van a agotar cualquiera con cierta popularidad y ahora vuelven a demostrarlo anunciando la puesta en marcha del remake en acción real de 'Lilo & Stitch'.

'Lilo & Stitch' se estrenó en 2002, por lo que va a ser la adaptación de un título más reciente del estudio hasta la fecha. Su historia gira alrededor de una niña hawaiana y un singular extraterrestre que inician una improbable amistad mientras él siembre el caos y es acechado por otros alienígenas. Dean DeBlois y Chris Sanders se encargaron de escribirla y dirigirla, el mismo dúo que años después nos dio la sensacional 'Cómo entrenar a tu dragón'.

Por ahora el estudio ha contratado a Mike Van Waes, un recién llegado a Hollywood que no para de acumular proyectos que aún no se han materializado -suyo es el libreto de 'The Crooked Man', el nuevo spin-off del Universo Warren-, para que escriba el guion, mientras que Dan Lin y Jonathan Eirich se encargarán de producirla. Estos dos últimos también están detrás de la adaptación de 'Aladdin', por lo que en Disney deben tener mucha confianza en ellos.

La película unirá acción real con imágenes generadas por ordenador y un detalle que resulta llamativo es que por el momento no está claro si su destino es estrenarse en cines o ir directa al servicio de streaming que Disney tiene previsto lanzar el año que viene.

Vía | Hollywood Reporter