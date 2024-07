La mejor noticia del año para los amantes del cine de terror. Sam Raimi regresa 15 años después al género en el que brilló con la trilogía de 'Posesión infernal'

La carrera de Sam Raimi es bastante ecléctica, pero es cierto que sus inicios están grabados a fuego en el cine de terror gracias a la trilogía de 'Posesión infernal'. Pese a que había algunos elementos en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', lo cierto es que hasta ahora había que remontarse hasta el estreno de 'Arrástrame al infierno' en el 2009 para encontrar su última apuesta decidida por el terror, pero eso acaba de cambiar.

Y es que acaba de saberse que el próximo largometraje de Raimi será 'Send Help', un thriller de terror producido por 20th Century Studios. Situado en una isla, los detalles sobre su argumento son escasos, pero sí se sabe que ha sido descrito como una especie de mezcla entre 'Misery' y 'Naúfrago'.

'Send Help' parte de una idea original que se ha convertido en un guion escrito por Damian Shannon y Mark Swift, un dúo que conoce muy bien en el género, pues ya firmaron en su momento tanto el libreto de 'Freddy contra Jason' como el reboot de 'Viernes 13' estrenado en 2009. Eso sí, desde entonces se han alejado un tanto del cine de terror, ya que su crédito más reciente es la adaptación cinematográfica de la mítica 'Los vigilantes de la playa'.

La única pega que existe ahora mismo es que 'Send Help' todavía no ha recibido luz verde de forma definitiva -y todo apunta a que se trata de un proyecto que lleva años dando vueltas por Hollywood-, pero esperemos que Raimi no tenga problemas en sacarlo adelante. No nos olvidemos de que en los últimos 15 años apenas ha estrenado dos películas, la infravalorada 'Oz, un mundo de fantasía' y la ya mencionada aventura de Marvel protagonizada por Benedict Cumberbatch.

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2024

En Espinof | Las 8 mejores películas de 2024 en Amazon Prime Video