Sam Raimi volverá a sus orígenes con un thriller de terror que mezcla 'Naúfrago' y 'Misery'

En los últimos años, Sam Raimi ha picoteado una buena cantidad de proyectos potenciales para volver a dirigir, pero ninguno de ellos se ha acabado desarrollando. Según una noticia de THR, parece que, por fin, Raimi habría firmado para encargarse de una nueva película que le llevaría a terrenos que no pisaba personalmente desde hace tiempo.

Este regreso es una buena noticia para los fans del director en su vertiente de terror. El cineasta detrás de la franquicia 'Evil Dead' (su último trabajo relacionado con el género fue la dirección del piloto de la serie), retoma el camino de su 'Arrástrame al infierno' (Drag Me To Hell,2009), con un thriller de terror sin título que se ha descrito como cuando 'Misery' (1990) se encuentra con 'Náufrago' (Cast Away,2000).

Una idea que plantea una variable en la que quizá Tom Hanks no tiene tanto un amigo imaginario como un compañero de desgracias del que no se puede fiar. Raimi dirigirá la película a partir de un guión de Mark Swift y Damian Shannon, cuyos trabajos anteriores incluyen 'Freddy contra Jason' (Freddy vs Jason, 2003), el remake de 'Viernes 13' (Friday the 13th, 2009) y 'Baywatch: Los vigilantes de la playa' (Baywatch, 2017).

El dúo de guionistas ya ha colaborado con Raimi en una película sobre el Triángulo de las Bermudas aún no producida. Columbia Pictures, que produjo la trilogía de 'Spider-Man' de Raimi, está respaldando el nuevo thriller de terror. Quizá el buen trabajo como productor de Raimi, con las estupendas 'No respires' (Don't Breathe', 2016) y la reciente 'Infierno bajo el agua' (Crawl, 2019) le ha animado a poner su granito de arena de nuevo.