La mejor trilogía de la historia del cine podría estar en peligro: Ben Whishaw tiene malas noticias sobre 'Paddington 3'

Como decía Saza en 'Amanece que no es poco', en este pueblo sentimos verdadera devoción por Faulkner 'Paddington'. Los dos largometrajes basados en las aventuras del osito devorador de sandwiches de mermelada dirigidos por Paul King son un par de muestras del mejor cine que podamos echarnos a la boca, y el anuncio de una tercera parte invitaba a soñar con la mejor trilogía de la historia del cine.

Vacío existencial

No obstante, el hecho de que King optase por centrarse en 'Wonka' y cediese la batuta de 'Paddington in Peru' al experto en publicidad y videoclips Dougal Wilson, hizo que muchos nos estremeciésemos inundados por la desconfianza y el miedo al desastre. Ahora, las declaraciones de Ben Whishaw, voz del adorable úrsido, vuelven a sugerir un funesto escenario.

Según ha declarado el actor, lleva una larga temporada sin tener noticias de 'Paddington 3', lo que incluye no haber leído el guión ni contar con unas fechas aproximadas de producción. El proyecto parece estar en el limbo.

"No he leído este guión y ni siquiera sé cuándo vamos a rodarlo. No lo sé. Pensé que lo estaríamos haciendo ahora, pero no lo sé. Se ha silenciado del mismo modo en que algunas veces lo hacen estas cosas. Tal vez sólo significa que siguen trabajando en ello, o tal vez significa que no va a ocurrir, o simplemente no lo sabes".

Como Whishaw, no tenemos ni la menor idea de lo que va a ocurrir con 'Paddington in Peru'. Ahora bien, no sabría decir si, dadas las circunstancias, preferiría quedarme con el recuerdo de sus maravillosas y necesarias dos primeras entregas o enfrentarme a la posibilidad de plantarme frente a una entrega que no haga la menor justicia a sus predecesoras.