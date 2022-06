'Paddington 3' ya tiene director y título oficial: el regreso del osito más tierno del cine está cada vez más cerca

Hace poco más de un año os traje, no con poca emoción, que el adorable Paddington volvería a nuestras salas de cine por tercera vez después de una segunda parte que debería incluirse en toda lista con el mejor cine del siglo XXI que se precie. Ahora, al fin, hemos conocido quién será el director al mando de 'Paddington 3' tras la desbandada de Paul King.

¡A por la trilogía perfecta!

Según confirma The Hollywood Reporter, el multipremiado director de publicidad y videoclips Dougal Wilson dirigirá un largometraje que, además, ya tiene título oficial: 'Paddington in Peru'. Un fichaje que no inspira mucha confianza de buenas a primeras, pero que podría traducirse en una nueva joya para cerrar una trilogía perfecta —soñar es gratis—.

Paul King, director de las dos primeras 'Paddington' y que ahora se encuentra trabajando en la precuela de 'Charlie y la fábrica de chocolate' titulada 'Wonka' junto a Timothée Chalamet, ha dado la bienvenida al nuevo realizador con esta dosis de ternura marca de la casa.

"Tras diez años trabajando en las películas de 'Paddington', me siendo absurdamente sobreprotector con el osito, y estoy encantado de que Dougal vaya a estar ahí para sujetar su pata mientras se embarca en esta tercera aventura para la gran pantalla. El trabajo de Dougal nunca deja de ser asombroso: divertido, hermoso, sincero, imaginativo y totalmente original. La tía Lucy una vez nos pidió que 'Por favor, cuidásemos de este oso'. Sé que Dougal lo hará de forma admirable".

Wilson, por su parte, ha reconocido estar algo intimidado por el proyecto.

"Como un gran fan de las dos primeras películas, estoy muy emocionado —si no un poco intimidado— por continuar la historia de Paddington. Es una responsabilidad gigantesca, pero todos mis esfuerzos estarán centrados en hacer una tercera película que honre el amor que mucha gente tiene por este oso tan especial".

'Paddington in Peru', que se rodará tanto en Londres como en el país que figura en su título, arrancará su fase de fotografía principal este mismo 2023. Con el cineasta recibiendo el respaldo de King, StudioCanal y HeyDay Films, sólo queda esperar esperanzados a una fecha de estreno lo más cercana posible. Iré preparando los pañuelos por si acaso toca empacharse a llorar una vez más.