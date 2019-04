Netflix prepara un crossover de 'Alicia en el país de las maravillas' y 'El mago de Oz' en una película de "fantasía épica"

Mucho ojo con la noticia que os traigo a continuación, porque las bondades del dominio público van a hacer posible uno de esos crossovers, a priori, imposibles, de los que puede salir un producto la mar de interesante con dos míticas propiedades intelectuales de por medio.

Según han anunciado en el medio Collider, en Netflix han fichado a la guionista Anna Klassen para desarrollar un largometraje que reunirá a Dorothy de 'El mago de Oz' y Alicia de 'Alicia en el país de las Maravillas' en una "aventura de fantasía épica" bajo el título de 'Dorothy & Alice'; algo que ha confirmado la escritora a través de su cuenta de Twitter.

The Cheshire Cat is out of the bag: I’m writing DOROTHY & ALICE for @Netflix, a fantasy adventure epic. I grew up reading these books & this project has been endlessly fun to craft - to reinvent treasured characters and explore the worlds I wanted to inhabit as a kid. pic.twitter.com/oaythAz4ae