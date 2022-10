El Nosferatu de Robert Eggers vuelve a la vida tras 'El hombre del norte': la hija de Johnny Depp y el monstruo de 'It' se unen al reparto que ha perdido a una importante estrella

La trayectoria vital de un proyecto de largometraje —ya no digamos de la carrera de un cineasta— puede llegar a ser tremendamente imprevisible, teniendo los retrasos, los cambios de rumbo y los hiatos indefinidos a la orden del día. Buena muestra de ello es la 'Nosferatu' de Robert Eggers, de cuya existencia os informamos hace ya la friolera de cinco años, y que parece haber vuelto a la vida.

Cambio de rumbo

Eggers, que este mismo año nos ha deleitado con la fantástica épica nórdica 'El hombre del norte' tras dos joyas del fantástico como 'La bruja' y 'El faro', manifestó hace un lustro su intención de materializar su soñada nueva interpretación del clásico vampírico de la mano de Anya Taylor-Joy; ahora, según informa Deadline, su preproducción sigue adelante con algún que otro cambio significativo.

Estos están estrechamente ligados con el reparto, que encabezará Bill Skarsgard —'It'— en el papel del chupasangre protagonista. Junto a él estará Lily-Rose Depp, que sustituirá a una Taylor-Joy cuya agenda parece haber sido imposible de cuadrar con 'Nosferatu' al encontrarse rodando la precuela de 'Mad Max: Furia en la carretera' titulada 'Furiosa' y sumergida en el proceso de preparación de la adaptación de Nabokov 'Laughter in the Dark'.

Por el momento, la producción de Focus Features —desde donde no han aportado ninguna información extra al respecto—, que el propio Eggers escribirá y dirigirá, no tiene fecha de estreno ni de inicio de rodaje sobre el papel. Estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto, ya que promete ser uno de los títulos más interesante que se vislumbran en el horizonte.